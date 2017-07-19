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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
19:44 18.07.2017 |
Собрав всех лоукостеров в одном месте, власти избавят себя от проблемы договариваться с каждым по отдельности.
Украинцы не расстаются с мечтой заполучить дешевые билеты в Европу. И хотя Ryanair пока не будет продолжать переговоры с "Борисполем" и решил отказаться от выполнения уже запланированных рейсов не только из Киева, но и аэропорта "Львов", в правительстве не теряют оптимизма. Несмотря на провал переговоров, есть шансы, что Ryanair еще вернется. Поэтому в Кабмине решили выработать стратегию по привлечению авиакомпаний-лоукостеров. Вчера премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание, на котором обсуждалось развитие авиасообщения и будущие переговоры с авиакомпаниями.
Премьер предложил рассмотреть в качестве альтернативы "Борисполю" аэропорт "Гостомель", в котором можно было бы разместить всех лоукостеров, которые захотят работать с Киевом. Правительство для начала решило провести подсчеты: сколько будет стоить довести "Гостомель" до уровня, когда он сможет принимать пассажирские самолеты. Сегодня этот аэропорт является базой для самолетов госкомпании "Антонов" и грузовой авиакомпании "Авиалинии Антонова".
Однако одним "Гостомелем", по всей видимости, дело не обойдется - правительство решило разработать целую программу для привлечения авиаперевозчиков не только в центральные, но и в региональные аэропорты, мощности которых сегодня используются мало.
Пока в правительственных кабинетах будут считать, во сколько обойдется доведение "Гостомеля" до необходимого состояния, лоукостерам могут предложить временно, на один год, полетать пока в "Борисполь" или "Жуляны". И Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и далее привлекать лоукостеров в Украину.
Представители украинской стороны уверены, что Ryanair еще вернется, даже если сейчас компания хлопнула дверью. "Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение", - сказал директор "Борисполя" Павел Рябикин. Он уверен, что ирландцев спугнуло то, что раньше времени в СМИ просочились детали переговоров. "Давайте не будем повторять этих ошибок. Мы обязательно увидим Ryanair", - пообещал он.
В том, что Ryanair вернется, уверен и директор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. "Ryanair вернется, но уже явно на других условиях", - сказал он. Поэтому к возврату Ryanair, по мнению авиационного эксперта, нужно быть готовым: нужно определиться с аэропортом, который будет обслуживать лоукостеров в Киеве, и немедленно приступить к его подготовке.
Однако идею направить все лоукостеры в "Гостомель" одобряют не все. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса саркастически отметил, что явно нелогично строить новые терминалы в "Гостомеле", когда в "Борисполе" они простаивают. По всей видимости, он намекает на законсервированный терминал "F", который "Борисполь" пока не использует. С одной стороны, это логично - не тратить деньги из казны на оборудование еще одного аэропорта под прием пассажиров. Однако "Борисполю" невыгодно запускать лоукостеров, и в частности Ryanair, в терминал "F" - лоукостер обещает лишь пять рейсов в неделю, тогда как для компенсации затрат на функционирование этого терминала он должен обслуживать минимум 15 рейсов в день.
Кроме того, "Борисполь" при существующих темпах прироста пассажиров вскоре наполнит терминал "D" под завязку, и ему все равно понадобится или расширять терминал "D", или использовать "F". Об этом уже говорил Рябикин - терминал "D" проектировался на пропускную способность 15 млн пассажиров в год, или около 40 тыс. в день, а в отдельные дни он уже обслуживал 39,8 тыс. пассажиров. При нынешнем приросте потока пассажиров - около 30% в год - предел пропускной способности терминала "D" уже на подходе.
Еще одна немаловажная деталь: еще неизвестно, как посмотрят другие авиакомпании на размещение лоукостеров у них под носом - в терминале «F». Рябикин уже предупреждал, что предоставление больших скидок лоукостеру Ryanair может спровоцировать обращения в Антимонопольный комитет тех же British Airways или МАУ, которые также захотят получить дешевые тарифы на обслуживание. А если спровадить Ryanair и других лоукостеров в "Гостомель", то подобные претензии будут невозможны: "Гостомель" и "Борисполь" - это два отдельных независимых друг от друга аэропорта.
Самый правильный вариант - собрать всех лоукостеров в одном месте, создать им равные условия для работы, и пусть они себе конкурируют на здоровье и на радость пассажиром. Вложив один раз в организацию и создание инфраструктуры в "Гостомеле", украинские власти на годы вперед снимут головную боль в виде необходимости предоставлять лоукостерам особые условия обслуживания. Даже если допустить, что Ryanair в будущем решит уйти с рынка, другие авиакомпании останутся. Тем более что именно так и поступали владельцы аэропортов в Европе - лоукостерам давали работать в первую очередь во второстепенных аэропортах, где пассажиропотока практические не было.
Кроме того, в свете безвиза и роста авиаперевозок еще один аэропорт Киеву не помешает, тем более что инвестиции могут быть не столь значительными. Во-первых, взлетно-посадочная полоса «Гостомеля» может принимать не то что Boeing или Airbus, но даже грузовую "Мрію". А строительство терминала их быстровозводимых конструкций обойдется намного дешевле, и нет смысла строить помпезное здание - лоукост-аэропорт для лоукост-авиакомпаний. Для сравнения, на строительство терминала "F" в "Борисполе" в 2009-2014 гг. было потрачено $40 млн. Это немного, а если учесть, что в эту сумму наверняка были заложены немалые откаты, то терминал для "Гостомеля" может в итоге стоить еще дешевле.
По мнению Ланецкого, Ryanair хотела попасть именно в "Борисполь" потому что туда можно продавать билеты значительно дороже, чем, например, в аэропорт в Белой Церкви, и это «проверено десятилетиями работы на различных рынках». Но если Ryanair увидит, что она может заработать на украинских пассажирах, то она может прийти не только в "Гостомель", но и в аэропорт Белой Церкви. Ей по большому счету все равно, куда летать, - лишь бы платили.
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