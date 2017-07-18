Вікторія Іванова / Depo.ua

Переформатирование оккупированного Донбасса может обернуться еще более кровавым конфликтом.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко 18 июня озвучил то, о чем говорилось уже с полгода, или больше. "ДНР" объединяется с "ЛНР" и создает новое вымышленное государство "Малороссию". К тому же, не много не мало - альтернативу Украине.

Как и предполагалось, луганский клан главаря Игоря Плотницкого никто и спрашивать об этом не стал. Хотя и говорили, что во время объявления "государства" представители "ЛНР" присутствовали, но какие именно - неизвестно. На сайтах луганских оккупантов повисла тишина - про объединение ни слова. А позже глава "народного совета" "ЛНР" Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей "ЛНР" в заседании в Донецке, где Захарченко заявил об учреждении "Малороссии".

"Мы даже не были проинформированы о намерении провести это мероприятие, с нами этот вопрос не согласовывался ", - отметил Дегтяренко.

Короче говоря, понятно, что в очередной раз донецкие братья луганских просто кинули.

Показательно, что о "Малороссии" объявил Захарченко - человек, который предрекал смерть Украины в течение 60 дней, анонсировал войну с Британией за российские территории, рассказывал о своей пленной бабушке в Рейкьявике. То есть болтал всегда сплошной бред, доводя до бешеного смеха даже своих подчиненных. Уже не говоря о других "ватниках".

Поэтому даже они не верят в дееспособность проекта "Малороссия" и говорят, что получится то же самое, что из "Новороссии" только на новый лад.

Шокирован даже "новоросс" Олег Царев, который подтвердил, что с Плотницким никто не договаривался.

Самое смешное то, что еще в январе Захарченко опровергал все разговоры об объединении "ЛНР" и "ДНР", объясняя, почему это невозможно.

"Мы с Игорем (Плотницким - ред.) Оба подписанты минских соглашений. Это означает, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение - это изменение самого минского формата, к чему мы в данный момент не готовы", - сказал Захарченко на пресс-конференции в Крыму.

План - "Малороссия-Украина образца 2014"

В планах Кремля, видимо и вправду давно зрел план об объединении оккупированных территорий Луганщины и Донетчины. Об этом говорил и экс-глава совбеза "ДНР" Александр Ходаковский, мол, на трон посадят одиозного Николая Азарова. А он уже подтянул бы свое "правительство Украины в изгнании", создав "альтернативную Украину". Может и "легитимный" Виктор Янукович там нарисуется.

Станет ли на Донбассе снова слышно "азировку" пока неизвестно, но и действительно, одной "республикой" с единым руководством управлять легче, чем двумя. К тому же Россия не успокоится с намерением впихнуть ее под соусом федерализации.

К тому же сломать систему двух "республик", которые за три года настроили границ и таможен, выдали "паспорта", распределили финансовые потоки и поделили отжатое, будет не так просто. Никакие "общественные слушания", о которых говорит Захарченко, не уговорят вооруженных местных князьков, как луганских, так и донецких переформатировать все добровольно.

Ходаковский в своем сообщении в соцсети говорит, что "Малороссию" лепили быстро, чуть ли не на коленке, и никого не спрашивали.

План - альтернатива украинской версии восстановления суверенитета Донбасса

К тому же объявленное объединение "республик" очень напоминает кальку с намерений объединить руководство Луганщины и Донетчины в одну военно-гражданскую администрацию. Как известно, в новом законопроекте "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" планируется создание единой ВГА и подчинение ее Оперативному штабу. Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский выступает за объединение, но против какого-то подчинения. По его убеждению, нужно серьезно усилить военно-гражданские администрации".

"Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе член правительства, чтобы безотлагательно прорабатывать вопросы, которые есть на тех территориях. Первым заместителем должен быть военный человек, который, безусловно, должен осуществлять военную операцию", - считает Жебривский.

Совпадение или нет, но заявление Захарченко об объединении "ЛНР" и "ДНР" прозвучало вскоре после этого. Если объединяются украинские территории Донбасса, то и оккупированные придумали тоже себе объединение как ответ на вышеназванный законопроект.

Война между "ЛНР" и "ДНР"?

Кому точно не повезет в этой ситуации, так это населению оккупированного Донбасса. Кто они сейчас? Жители молодых "республик", или народ Донбасса, или "новоросы", или "малороссы"? Россия поиздевалась над сознанием людей за три года вдоволь.

Куда девать "паспорта "ЛНР" и "ДНР"? Как теперь будут назначаться те мизерные пенсии и соцвыплаты - подачки от оккупантов? А главное, куда бежать, если между республиками начнется вооруженный конфликт?

"ЛНР" уже открестилась от "Малороссии". Пока что в достаточно мягком заявлении без угроз. Но если окажется, что это не просто очередной бред Захарченко, а действительно какой-то план сверху, который с луганскими никто не согласовал, то жди беды.

Могут разгореться как междоусобные конфликты на "границах" "ЛНР" и "ДНР", так и будут раздаваться взрывы автомобилей, подрывы и другие теракты в городах.