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Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
17:14 18.07.2017 |
Создание Малороссии не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на востоке Украины, это часть информационной войны, считает полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.
"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - сказал он журналистам во вторник.
"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - сказал Б.Грызлов.
Кроме того, он считает, что эта инициатива является ответом на "провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков".
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