Создание Малороссии не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на востоке Украины, это часть информационной войны, считает полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - сказал он журналистам во вторник.

"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - сказал Б.Грызлов.

Кроме того, он считает, что эта инициатива является ответом на "провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков".