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Заявление Захарченко о "Малороссии" - это не выход из Минского процесса, это поднятие ставок в переговорах - политолог
12:55 18.07.2017 |
Заявления главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко об учреждении нового государства Малороссия - это не выход из Минского переговорного процесса, а повышение ставок в переговорах по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
"Никакой это не выход из переговорного процесса, поскольку тот, кто выйдет из переговорного процесса, тот только поможет ни себе и не России, а поможет Украине", - сказал В.Карасев агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Он отметил, что приверженность Минским соглашениям как со стороны Украины, так и со стороны западных партнеров фактически было помехой для принятия закона о реинтеграции Донбасса и о признании ОРДЛО временно оккупированными территориями.
"Поэтому, если ДНР/ЛНР и стоящая за ними Россия выйдут из Минских соглашений, то они только откроют путь к принятию такого закон, а признание этих территорий временно оккупированными, со всеми вытекающими отсюда последствиями и обязательствами, обязательствами со стороны России", - сказал политолог.
По его мнению, такое заявление А.Захарченко - это попытка поднять ставки в переговорном процессе, в том числе после назначения специальным представителем США по вопросам Украины Курта Волкера.
"Расценивать это надо как раз наоборот - не выход из переговорных позиций, а завышение ставок. Повышение ставок и завышение торговых позиций на переговорах по Минским соглашениям и о будущем Донбасса. Все это под Волкера - после назначения Волкера все делается для того, чтобы в ходе реализации Минских соглашений, с их точки зрения, можно было добиться статуса автономизации, либо федерального статуса этих территорий в составе Украины. Согласно Минским соглашениям речь идет только об особом режиме местного самоуправления, не более. Вот сейчас такими заявлениями они пытаются выйти за рамки местного самоуправления и попытаться в ходе переговорных позиций по реализации Минских соглашений добиться статуса либо какой-то автономии, либо федерального статуса", - отметил В.Карасев.
По его словам, украинские власти со своей стороны должны настаивать на том, что такие заявления А.Захарченко - это нарушение Минских соглашений, то есть де-факто выход из Минских соглашений.
"Я думаю, что подобного рода заявления прозвучат со стороны МИДа и наших переговорщиков по Минским соглашениям, которые участвуют в рамках Минской контактной группы. Наверное, президент тоже скажет на эту тему, что это де-факто означает выход из Минского переговорного процесса и из Минских соглашений", - сказал политолог.
Ранее в это день А.Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии объявлен флаг Богдана Хмельницкого. А.Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на 3 лет.
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