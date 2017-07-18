Как долго продлится дружба Саакашвили с националистами

Юрій Васильченко / Depo.ua

Совместная акция, хотя лучше говорить не о совместной организации, а о совпадении части требований, может стать началом будущей дружбы между политсилой Саакашвили и националистами. Пока выглядит так, что в перспективе будущих выборов они друг другу выгодны. Здесь как в пословице: разом і батька легше бити.

Так что же может объединять антикоррупционеров с правыми? Сначала следует разобраться, что сблизило "Свободу" и "Национальный корпус". Испытание властью сыграло с партией Олега Тягнибока злую шутку - ее ведущие деятели забронзовели. Еще лет пять назад на месте нынешнего "Нацкорпуса" были именно "свободовцы", они задавали тон в уличной политике, то сейчас даже круг их спикеров на телеканалах ограничился Юрием Левченко, Андрей Ильенко, реже Игорем Мирошниченко и Михаилом Головко. Возможно, у Тягнибока действуют по закону сохранения энергии, однако хорошо заметно, что после выхода на сцену во время беспорядков под Радой 31 августа 2015 года, которые привели к трагедии, "свободовцы" отошли от уличного радикализма и понемногу превратились в партию респектабельных националистов. С животиками и социалистической риторикой, которая им не подходит.

Но законы политической борьбы не предусматривают длительного застоя, поэтому за спинами сегодняшних лидеров вырастает новое поколение. Оно пассионарное и имеет харизматичных лидеров. Это представляет непосредственную опасность для скелета "Свободы", который могут со временем подвинуть активные "низы". Да и избиратель правых требует радикальных изменений, а Тягнибока и его ближайших соратников хватает только на сотрясание воздуха в телеэфирах. Что вызывает переток электората к более радикальным проектам.

На сегодняшний день таким является "Национальный корпус" Андрея Билецкого, который имеет хорошие мобилизационные ресурсы, идеологию и боевой опыт многих его сторонников. Вот и посмотрим, как к осени 2019-го, когда украинцы снова позовут на избирательные участки, "Свобода" снова пролетит над парламентом. И чтобы такие перспективы не воплотились, лидеры партии приняли предсказуемое решение о союзе националистов. Белецкий и Тягнибок хоть и являются конкурентами за правого избирателя, однако сейчас союзничество приносит им обоюдную выгоду. Проще говоря, в "Нацкорпусе" есть кому бросить взрывпакет и подраться с полицией, а спикеры "Свободы" способны доходчиво объяснить, зачем это было сделано. Ведь у "Национального корпуса", кроме самого Билецкого, адекватных спикеров до сих пор нет. Да и сама идеология этого движения - химера между правым национализмом и откровенным левачеством. Короче говоря, брак по расчету между этими политсилами, скорее всего, продержится до парламентских выборов, а во главе их совместного списка может оказаться "азовец" Билецкий.

Свою выгоду во временной дружбе с националистами имеет и Саакашвили. У него есть определенный медиа-ресурс - своя программа и приверженность канала ZIK - неплохие спикеры, но нет людей для массовых мероприятий. Прийти на встречу с Саакашвили, когда он приезжает в регионы, это одно, а выйти на поддержку "Движения новых сил" в Киеве, совсем другое. И здесь экс-губернатору Одесчины пригодится организационный и мобилизационный ресурс националистов. Правда, есть определенные неудобства - партийные флаги "Движения..." растворяются среди штандартов "Свободы" и "Нацкорпуса", но это - побочный эффект.

Для националистов есть польза и от Саакашвили и его сторонников. Те своей антикоррупционной риторикой наносят болезненные удары по власти. То есть, здесь скорее действует принцип враг моего врага - мой друг. Тем более, Саакашвили не заходит в правую идеологическую нишу, а его сторонники из числа антикоррупционеров вроде Лещенко или Найема вообще в этой нише будут смотреться как инородное тело.

Чего ожидать от этого союза "меча и орала"? В далекой перспективе - ничего. До выборов будет существовать ситуативный союз из-за выше описанного взаимного интереса, но не более. И вот здесь возникает интересный расклад: чем дольше Саакашвили, даже ситуативно, дружит с националистами, тем больше шансов разругаться с Андреем Садовым и "Самопомиччю". Для которых "свободовцы" прямые конкуренты за голоса жителей Западной Украины. Однако фокус в том, что из-за ресурсной и мобилизационной слабости "Движения новых сил" митинги в Киеве, про многолюдные акции в регионах вообще и говорить нечего, ему придется проводить совместно с кем-то. Тимошенко и Ляшко его к себе не пустят, вот и остается дружить с правыми.

