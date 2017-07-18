Вражеский замысел. Почему террористы обстреляли Золотое

Руслан Рудомський / Depo.ua

В последние дни особая активность боевиков наблюдалась на Луганщине.

Началась четвертая неделя так называемого "хлебного перемирия", и пророссийские террористы начали все активнее делать вид, что ни о каком перемирии не знают.

В последние дни особенно горячо было на Луганщине, где боевики уже в открытую ведут полноценные боевые действия. Сначала в ночь с пятницы на субботу вражеская ДРГ осуществила попытку прорыва со стороны оккупированного Фрунзе в сторону нашего опорного пункта между Крымским и Новотошковским. Эта атака была успешно отбита, однако при этом один украинский защитник погиб.

Как оказалось потом, это была не последняя подлость террористов "ЛНР". Уже следующей ночью, с субботы на воскресенье, боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое, что вблизи города Попасная Луганской области. Кстати, это был второй обстрел данного населенного пункта в течение последней недели. На этот раз они применив запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.

К счастью, во время такого интенсивного обстрела, никто из местных жителей не пострадал, однако сильно пострадала жилищная инфраструктура. В результате обстрела осколками были посечены стены и выбиты стекла в жилых домах по улицам Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме по улице Островского повреждены крыша и окна. В доме по улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу, а на огороде разорвалась 82-мм мина.

Этот случай красноречиво свидетельствует о том, что боевики "ЛНР" целенаправленно подвергают опасности жизнь мирного населения украинской Луганщины, не говоря уже об откровенном пренебрежении Минскими договоренностями, и нежелание придерживаться перемирия, объявленного на период сбора урожая.

Однако, слабо верится, что именно это является главной причиной и конечной целью боевиков. Очень похоже на то, что этими обстрелами Золотого террористы пытаются банально отвлечь внимание от другого направления - более важного для них.

Речь идет о стратегических высотах и опорном пункте вблизи села Желобок, которое находится в районе Крымского и Новотошковского - как раз там, куда зачастили в последнее время вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Ведь не секрет, что после того, как ВСУ в начале июня заняли "серую зону" под Желобком и "в мясо" разбили позиции боевиков, российское командование поставило перед руководством "ЛНР" жесткую задачу: вернуть утраченные позиции. С этой целью в 20-х числах июня оккупанты пригнали в данный район 10 грузовиков с боеприпасами и снаряжением.

Но сходу выбить ВСУ с новых позиций у оккупантов не получилось, поэтому они перешли к использованию диверсионно-разведывательных или штурмовых групп, под прикрытием БМП, а также интенсивного огня 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Об одной из таких вылазок упоминалось в начале данного материала.

Итак, последние события в данном районе Луганщины дают основания предполагать, что российские террористы наметили себе очередную горячую точку, вроде Авдеевки и Марьинки, на которую будут направлять львиную долю своих огневых и человеческих ресурсов. А если они во время перемирия позволяют себе подобные вещи, то можно только представить себе масштабы атак осенью, когда перемирие официально завершится.