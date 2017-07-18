Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Вражеский замысел. Почему террористы обстреляли Золотое
09:23 18.07.2017 |
В последние дни особая активность боевиков наблюдалась на Луганщине.
Началась четвертая неделя так называемого "хлебного перемирия", и пророссийские террористы начали все активнее делать вид, что ни о каком перемирии не знают.
В последние дни особенно горячо было на Луганщине, где боевики уже в открытую ведут полноценные боевые действия. Сначала в ночь с пятницы на субботу вражеская ДРГ осуществила попытку прорыва со стороны оккупированного Фрунзе в сторону нашего опорного пункта между Крымским и Новотошковским. Эта атака была успешно отбита, однако при этом один украинский защитник погиб.
Как оказалось потом, это была не последняя подлость террористов "ЛНР". Уже следующей ночью, с субботы на воскресенье, боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое, что вблизи города Попасная Луганской области. Кстати, это был второй обстрел данного населенного пункта в течение последней недели. На этот раз они применив запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.
К счастью, во время такого интенсивного обстрела, никто из местных жителей не пострадал, однако сильно пострадала жилищная инфраструктура. В результате обстрела осколками были посечены стены и выбиты стекла в жилых домах по улицам Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме по улице Островского повреждены крыша и окна. В доме по улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу, а на огороде разорвалась 82-мм мина.
Этот случай красноречиво свидетельствует о том, что боевики "ЛНР" целенаправленно подвергают опасности жизнь мирного населения украинской Луганщины, не говоря уже об откровенном пренебрежении Минскими договоренностями, и нежелание придерживаться перемирия, объявленного на период сбора урожая.
Однако, слабо верится, что именно это является главной причиной и конечной целью боевиков. Очень похоже на то, что этими обстрелами Золотого террористы пытаются банально отвлечь внимание от другого направления - более важного для них.
Речь идет о стратегических высотах и опорном пункте вблизи села Желобок, которое находится в районе Крымского и Новотошковского - как раз там, куда зачастили в последнее время вражеские диверсионно-разведывательные группы.
Ведь не секрет, что после того, как ВСУ в начале июня заняли "серую зону" под Желобком и "в мясо" разбили позиции боевиков, российское командование поставило перед руководством "ЛНР" жесткую задачу: вернуть утраченные позиции. С этой целью в 20-х числах июня оккупанты пригнали в данный район 10 грузовиков с боеприпасами и снаряжением.
Но сходу выбить ВСУ с новых позиций у оккупантов не получилось, поэтому они перешли к использованию диверсионно-разведывательных или штурмовых групп, под прикрытием БМП, а также интенсивного огня 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Об одной из таких вылазок упоминалось в начале данного материала.
Итак, последние события в данном районе Луганщины дают основания предполагать, что российские террористы наметили себе очередную горячую точку, вроде Авдеевки и Марьинки, на которую будут направлять львиную долю своих огневых и человеческих ресурсов. А если они во время перемирия позволяют себе подобные вещи, то можно только представить себе масштабы атак осенью, когда перемирие официально завершится.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
|Заявление Захарченко о "Малороссии" - это не выход из Минского процесса, это поднятие ставок в переговорах - политолог
|Нафтогаз опередил Газпром в рейтинге качества управления
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как долго продлится дружба Саакашвили с националистами
|Вражеский замысел. Почему террористы обстреляли Золотое
|НБУ 17 июля выкупал доллары на межбанке через механизм запроса наилучшего курса
|Мощный бизнес. Кто и как зарабатывает на останках святых
|Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair
|МВФ снова смягчил условия финансирования Украины. Кроме пенсионной реформы
Это интересно
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику
|Ученые: длинный рабочий день ведет к развитию аритмии