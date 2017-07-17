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МВФ снова смягчил условия финансирования Украины. Кроме пенсионной реформы
15:04 17.07.2017 |
Международный валютный фонд согласился признать необязательным принятие земельной реформы для получения следующего транша в сентябре. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров президента Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард. Кроме того, для продолжения финансирования МВФ согласился заменить антикоррупционные суды специальными судебными палатами и продлить сроки начала большой приватизации. На продление сроков принятия пенсионной реформы МВФ не пошел.
Международный валютный фонд, выделив Украине в апреле текущего года четвертый транш кредита в $1 млрд утвердил довольно широкий перечень условий для продолжения финансирования. Большая его часть состояла из "структурных маяков", которые не были выполнены к апрелю. Следующий транш Украина планировала получить в июне-июле, но все-таки не успела обеспечить выполнения обязательств. Пенсионная и земельная реформы не были приняты, приватизация не начата, вопрос о создании антикоррупционных судов не решен.
Абсолютно логично, что украинская сторона обратила в МВФ с просьбой пересмотреть условия Меморандума о сотрудничестве с тем, чтоб пятый транш кредита, который может составить $1,9 млрд, был получен в сентябре.
Переговоры начались в мае, а последние раунды прошли конце июня-начале июля.
Как стало известно Українським Новинам, украинской стороне удалось договориться о некоторых изменениях сроков выполнения обязательств.
В частности, МВФ согласился с предложением Киева отменить принятие земельной реформы как обязательное условие для получения очередного транша, несмотря на то, что на это не сильно надеялись ни министр финансов Александр Данилюк, ни премьер-министр Владимир Гройсман.
"МВФ вряд ли снимет земельную реформу как prior action (первоочередное действие)" - сказал Данилюк 5 июля.
Через день Гройсман сделал аналогичное заявление.
"Я не надеюсь, что МВФ исключит это (земельную реформу)", - сказал премьер.
Однако по информации источников агентства в Администрации президента, МВФ все-таки окончательно согласился не рассматривать принятие земельной реформы обязательным условием для продолжения финансирования. Причем, договоренности об этом удалось достичь лично президенту Петру Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард. Земельная реформа, предполагающая разрешение на продажу земли сельскохозяйственного назначения вызвала серьезные разногласия в обществе и в парламенте из-за чего ее принятие в ближайшее время выглядит практически нереальным.
Переговоры с МВФ по другим вопросам проходили в более широком формате. В частности, фонд не согласился смягчить условия по пенсионной реформе. Украинская сторона еще весной надеялась на то, что кредитор удовлетворится принятием законопроекта в первом чтении. Однако позиция МВФ в этом вопросе оказалась принципиальной.
"Без принятия закона о пенсионной реформе в целом МВФ следующий транш не даст", - заявил в комментарии Українським Новинам министр социальной политики Андрей Рева.
Изменения к пенсионному законодательству были одобрены Верховной Радой в последний день работы перед летними каникулами - 13 июля. Уже в начале следующей сессии, которая откроется 5 сентября, парламент должен будет принять пенсионную реформу в целом. Как изменится содержание документа пока неизвестно. Однако Петр Порошенко надеется, что депутаты найдут взаимопонимание по этому вопросу.
"Ожидаю, что уже в сентябре она (пенсионная реформа) будет принята с учетом всех пожеланий Верховной Радой окончательно", - заявил он 14 июля.
Еще одно обязательное условие для продолжения финансирования МВФ - создание антикоррупционных судов. Согласно последней редакции Меморандума о сотрудничества с фондом, законодательная база для создания таких судов должна была быть принята до конца апреля. За год судьи должны были быть отобраны и с марта 2018 года суды должны были начать работу. Это условие в результате последних договоренностей существенно изменилось. По информации Українських Новин, МВФ согласился заменить условие по созданию антикоррупционных судов специальными палатами при действующих судах. Такой вариант поддерживает и Европейский Союз.
"Мы соглашаемся на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках суда. Мы даже не настаиваем на создании антикоррупционного суда, а как раз палаты. которая будет посвящена борьбе с коррупцией", - заявил 13 июля в Киеве президент Европейской комиссии Жан Клод Юнкер. Это заявление вызвало довольно резкую реакцию со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Вероятно, заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Евросоюз считает достаточным создание специальной антикоррупционной палаты, является следствием целенаправленной дезинформации в отношении европейских партнеров Украины", - заявили в НАБУ. На самом деле сложно поверить, что президент ЕК мог сделать заявление без представления реальной картины происходящего.
В свою очередь, в НАБУ считают, что создание антикоррупционных палат не только не решит проблему отсутствия приговоров по топ-коррупционерам, но и углубит ее. Бюро настаивает на создании Высшего антикоррупционного суда и отмечает, что это процесс может занять всего 1 год. В неофициальных разговорах сторонники создания антикоррупционных судов заявляют, что представители власти против этого, поскольку боятся расследований дел со своим участием. Противники таких судов заявляют, что, во-первых, сложно найти такое количество честных судей, а их по неофициальным данным может понадобиться не одна сотня, во-вторых, спецсуды могут действительно стать орудием репрессий.
"Вы что, хотите, чтоб у нас после создания таких судов начался 1937 год?", - заявил в разговоре с журналистом агентства один из высокопоставленных чиновников. Также противники антикоррупционных судов говорят, что их сторонники боятся потерять крупные гранты, которые должны будут выделяться на организацию работы судов.
В НАБУ Українським Новинам заявили, что заявление Юнкера было для них неожиданным. Руководство агентства, отметила в комментарии Українським Новинам руководитель управления по внешним связям НАБУ Дарья Манжура, имеет прямые контакты с МВФ и намерено выяснить реальную ситуацию по вопросу создания антикоррупционных судов.
Некоторая корректировка, по данным Українських Новин произойдет и по срокам приватизации. Если по последней версии меморандума она должна была начаться с июня продажей Одесского припортового завода, то согласно последним договоренностям, приватизация ОПЗ, а впоследствии "Укрспирта", "Центрэнерго" и "Турбоатома" должна будет начаться с сентября.
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