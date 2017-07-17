Выходные в АТО. Атака вражеской ДРГ и обстрелы из запрещенного оружия

Руслан Рудомський / Depo.ua

В зоне проведения АТО в течение выходных, несмотря на так называемое "хлебное перемирие", было традиционно горячо.

Сегодня мы традиционно проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за выходные. Итак, традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

В пятницу, 14 июля, противник здесь нарушал режим тишины на всех участках линии фронта от Станицы Луганской до района Попасной. При этом подавляющее большинство обстрелов были эпизодическими и носили характер вооруженных провокаций. Одновременно противник продолжал применять тяжелое вооружение против сил АТО: случаи использования врагом минометов зафиксированы в Троицком, Крымском и Старому Айдаре, что вблизи Счастья.

После 23:00 вражеская ДРГ противника со стороны оккупированного Фрунзе под прикрытием снайперского огня выступила в сторону нашего опорного пункта вблизи Крымского и открыла огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В ответ украинские войска открыли огонь на поражение и за несколько часов вражеское нападение было успешно отбито, однако один украинский военный погиб.

Кроме того, между 9 и 12 часами утра враг совершил по одной вооруженной провокации из легкого вооружения по железнодорожной станции Донец вблизи Станицы Луганской, и по Новоалександровке. А в период между 17 и 22 часами оккупанты совершили еще по одному короткому минометному обстрелу по Крымскому и Золотому.

В ночь с субботы на воскресенье на этом отрезке фронта боевики уже второй раз за эту неделю обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое, что вблизи города Попасная Луганской области. На этот раз они применили запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы. К счастью, во время такого интенсивного обстрела, никто из местных жителей не пострадал. Кроме этого на Луганском направлении боевики били из гранатометов по украинским опорным пунктам в Крымском, Новозвановке и Малиновом.

В пятницу на линии фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" произошло 5 обстрелов с использованием легкого вооружения и продолжительностью от 30 минут до одного часа каждый.

В субботу между 17 и 18 часами боевики били из гранатометов и стрелкового оружия по позиции "Шахта "Бутовка".

В воскресенье около полуночи боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по "Шахте Бутовка", а непосредственно по Авдеевке выпустили 5 снарядов по танку.

Донецк

В пятницу около 5 утра вражеский минометный расчет открыл огонь по укреплениям ВСУ в Красногоровке. Под конец дня враг снова обстрелял силы АТО в Красногоровке из тяжелого вооружения: на этот раз в дополнение к минометам противник открывал огонь из танка.

Кроме этого около 22:30 террористы обстреляли позиции сил АТО в районе Марьинки. Во время обстрела под огонь боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов вновь попали жилые кварталы данного населенного пункта.

В субботу ночью оккупанты осуществили два минометных обстрела Красногоровки, во время одного из которых враг также открывал огонь из танков. Вечером противник еще дважды открыл огонь из минометов по позициям украинских войск вблизи города. После 23:00 российско-оккупационные войска активизировались и с танка осуществили обстрелы шахты и Невельского.

В субботу вечером российско-оккупационные войска открыли огонь по Новотроицкому из гранатометов различных систем, а также из БМП.

Приазовье

В пятницу враг применял минометы и легкое вооружение в Павлополе, Гнутовом, Водяном и Широкино. Самый продолжительный (более двух с половиной часов) и наибольшей интенсивности обстрел на этом участке фронта был в Широкино после 20:00. Тогда террористы стреляли по нашим укреплениям более 15 мин, а также открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок.

В субботу после 22 часов оккупанты совершили кратковременный артиллерийский обстрел Широкино.

В воскресенье около 6 часов утра российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ, которые выполняют боевые задачи на Мариупольском направлении неподалеку Широкино и Лебединского. Огонь велся из запрещенной 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" из района оккупированной Саханки.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции двое бойцов ВСУ погибли и четверо получили ранения и боевые травмы.

А в завершение напомним, что 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на все время уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.