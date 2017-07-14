Потребительские настроения в июне достигли наивысшего уровня за 3 года

Индекс потребительских настроений в Украине в июне вырос на 1,4 пункта - до 59,4 (по шкале от 0 до 200), что на 6,7 пунктов превышает показатель июня прошлого года, такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine в пятницу.

"В июне 2017 индекс потребительских настроений достиг самого высокого уровня за последние три года. Этому способствовало существенное уменьшение девальвационных ожиданий", - отмечают аналитики.

По данным исследования, индекс девальвационных ожиданий опустился на 9,1 пункта - до 133,6.

Его авторы указывают, что индекс текущего состояния в июне этого года вырос на 1 пункт - до 52,3, что связано с увеличением индекса целесообразности больших покупок на 2,3 пункта - до 57. Немного улучшилась и вторая составляющая индекса текущего состояния: украинцы повысили оценку своего текущего материального положения на 0,2 пункта - до 47,5.

Как отмечается в исследовании, индекс экономических ожиданий увеличился в июне на 1,6 пункта - до 64,1, что на 9,4 пункта больше, чем в июне 2016 года. Больше других его составляющих вырос индекс ожидаемого роста экономики в ближайший год - на 2,4 пункта, до 58,5. Улучшились ожидания экономического роста и в ближайшие пять лет - на 2,2 пункта, до 71,4. Тогда как индекс ожидаемых изменений личного материального состояния вырос лишь на 0,2 пункта - до 62,5.

Согласно данным исследования, улучшился показатель ожидаемой безработицы: в сравнении с маем соответствующий индекс уменьшился на 3,9 пункта - до 131,8.

В то же время в июне ухудшились инфляционные ожидания украинцев: соответствующий индекс за месяц увеличился на 2 пункта и составил 183,1.

GfK Ukraine проводит исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. В ходе исследования опрашивают 1 тыс. респондентов.

Как сообщалось, в мае этого года потребительские настроения украинцев выросли сразу на 3,2 пункта - до 58. Этот показатель был наивысшим на тот момент значением с июля 2014 года. В августе 2014 года потребительские настроения на фоне обострения военных действий на Донбассе, разрушения промышленной инфраструктуры региона и девальвации гривни упали сразу на 10,4 пунктов - до 54,7 и с тех пор лишь раз, в декабре-2016, ненамного превысили уровень 57 пунктов.

