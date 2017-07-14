Предпоследняя осень. С чем Порошенко начнет избирательную кампанию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Предпоследняя осень. С чем Порошенко начнет избирательную кампанию

17:58 14.07.2017 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Почему самые важные законопроекты перенесены на следующую сессию парламента.

По уже утвержденному календарному плану осенней сессии Верховной Рады первые пленарные недели после каникул состоятся 4-8 и 18-22 сентября. Именно тогда можно ожидать наиболее громких дебатов и ожесточенных баталий между депутатами. Будет решаться судьба законопроектов, имеющих решающее значение для предвыборной кампании Петра Порошенко.

Закон о деоккупации Донбасса

На начало сентября секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал рассмотрение в парламенте законопроекта о деоккупации Донбасса. Этот документ был подготовлен к заседанию СНБО 11 июля, но некоторые формулировки могут быть изменены, как сказал Турчинов, "после консультаций с нашими стратегическими партнерами".

Из того текста, который уже появился в распоряжении СМИ, можно составить представление, зачем этот закон нужен Петру Порошенко. Прежде всего, должен измениться психологический настрой в обществе. После трех лет сдерживания врага на линии фронта Украина переходит к освобождению оккупированных территорий Донбасса (Крым пока остается за скобками). Об этом прямо говорит само название закона: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".

При этом Украина наконец отказывается от всяких эвфемизмов и называет вещи своими именами. Вместо антитеррористической операции, длящейся уже три года, будет "отражение вооруженной агрессии Российской Федерации, восстановление территориальной целостности Украины". Россия официально обвиняется в преступлении против Украины: "Применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины, начавшееся 20 февраля 2014 г., составляет преступление вооруженной агрессии". Уйдут в прошлое споры о юридическом статусе ОРДЛО: это "временно оккупированные части территории Украины". Оккупацию осуществляет РФ "с помощью Вооруженных Сил Российской Федерации... а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации..."

Таким образом, четко назван враг и четко сформулирована задача: изгнать врага. Впрочем, важен не столько сам факт определения ОРДЛО как "оккупированых РФ территорий", а признание данной дефиниции нашими западными партнерами. В этом случае РФ уже не будет считаться "наблюдателем", а станет вполне признанной стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями. А именно - давлением на Россию с требованием не морочить голову в Минске: мол, мы тут так себе "наблюдатели", а все решает "свободолюбивый народ Донбасса". Мол, пусть с ним разговаривает Украина. В таком новом для себя статусе Путин явно будет испытывать дискомфорт. Не то чтобы он жить с этим не сможет, но вот риторику про то, что "Украина не выполняет Минск" и "за что же мы подвергаемся санкциям", придется отставить. Во всяком случае для Запада она уже даже в качестве пропаганды не будет подходить.

Внутриукраинским бонусом закона для Порошенко станет исчезновение всем надоевшей и раздражающей аббревиатуры АТО. Во-первых, вместо штаба АТО будет создан Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины, начальника которого назначит президент. Этому штабу будут подчинены военно-гражданские администрации (а также военные администрации, если таковые будут созданы) в Донецкой и Луганской областях.

Во-вторых, президент может принять решение о применении Вооруженных Сил и других воинских формирований для восстановления территориальной целостности Украины. При необходимости также может быть принято решение о введении военного положения "в порядке и на основаниях, предусмотренных Конституцией и законами Украины" (то есть - с согласия Верховной Рады).

И конечно, этот закон нужен Петру Алексеевичу еще и для того, чтобы перехватить внутриполитическую инициативу. Именно потому прохождение проекта через парламент может столкнуться с сопротивлением фракций, специализирующихся на "зраде", таких как "Самопоміч" и "Батьківщина".

Кстати, еще одной осенней "милитаристской" фишкой Порошенко станет анонсированное им желание создать Министерства ветеранов.

Отмена депутатской неприкосновенности

Еще одним громким законопроектом президента станут изменения в Конституции, отменяющие депутатскую неприкосновенность. О том, что этот проект уже готов, Порошенко объявил на праздновании Дня Конституции.

По сути, это тоже способ перехватить инициативу - в деле борьбы с коррупцией. "Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность", - подчеркнул президент. И вовсе не случайно как раз в последние недели перед парламентскими каникулами генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности шести народных депутатов. Парламент дал согласие на четырех из них (11 июля - на Олеся Довгого, Максима Полякова, Борислава Розенблата, 13 июля - на Михаила Добкина), причем последнего (Добкина) разрешил также задержать и арестовать.

В начале новой сессии Луценко опять внесет представления на Евгения Дейдея и Андрея Лозового, которых парламент спас от ГПУ 11 июля, а также, наверное, еще на некоторых депутатов (уже озвучена фамилия Дениса Дзензерского, возможно и еще одно представление на Вадима Новинского - по новому делу). Это будет подходящим фоном для президентского законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Впрочем, даже если парламент наскребет 226 голосов, это будет только полдела. Окончательное внесение изменений в Конституцию будет возможно только на следующей сессии, уже в 2018 г. И для этого придется набрать 300 голосов, что сейчас кажется чудом. Так что тема отмены депутатской неприкосновенности будет долгоиграющей, хотя, конечно, ее одной будет недостаточно, чтобы убедить общество в реальной борьбе с коррупцией.

Пенсионная реформа

Правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет повышения пенсий" был рассмотрен в первом чтении 13 июля и получил поддержку 282 депутатов. Но его окончательное принятие отложено на следующую сессию. Если депутаты проголосуют в начале сентября, то пенсионная реформа успеет вступить в силу с 1 октября, как и запланировало правительство.

По расчетам Кабмина, реализация реформы потребует дополнительных расходов в сумме 3,9 млрд грн ежемесячно. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения плана поступлений, в частности, благодаря проведенному с 1 января двукратному повышению минимальной зарплаты. Результатом реформы станет отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, введение справедливой индексации пенсий и, самое главное, повышение пенсий для 9 млн из 12 млн пенсионеров уже с 1 октября.

Принятие закона позволит перейти к следующим этапам реформы, в частности к реформе пенсионного обеспечения военнослужащих. Кабмин рассчитывает, что все необходимые для этого решения будут приняты до конца 2017 г. Одновременно правительство предполагает совместно с парламентом перейти к формированию накопительного уровня пенсионной системы, что должно способствовать детенизации зарплат.

Премьер Владимир Гройсман подчеркивает, что "общий пенсионный возраст остается неизменным - 60 лет, как это сейчас предусматривает уже действующее законодательство". Этот факт облегчил прохождение проекта в первом чтении. Не исключено, что в сентябре к убеждению депутатов подключится президент. Если он лично прибудет в парламент и призовет поддержать необходимый пенсионерам закон, это будет знаком для всего общества, что нынешняя властная команда действительно борется за реформы. А также - что Порошенко всерьез намерен выиграть президентские выборы во второй раз.

Остальные реформы подождут

13 июля был включен в повестку дня, но не дошел до рассмотрения во втором чтении и в целом проект нового закона "Об образовании". Он был принят в первом чтении еще 6 октября прошлого года, получив поддержку 277 депутатов. Конечно, его проголосуют (и скорее всего, успешно) осенью, но возможность начать новый учебный год с новым законодательным обеспечением уже потеряна.

Также 13 июля был включен в повестку дня, но не дошел до первого чтения правительственный законопроект "О финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", являющийся основой медицинской реформы.

Отложена на осень и земельная реформа. 7 июля Владимир Гройсман сообщил, что законопроект о земле "на 90% концептуально готов" и после обсуждения с общественностью будет внесен в парламент. "Сейчас я не могу сказать, какие это будут сроки. Но точно знаю, что очень важно учесть мнение украинцев, а особенно тех, кто являются собственниками земли. Я хочу провести земельную реформу в интересах украинского фермерства", - подчеркнул премьер.
 

ПО РУБРИКАМ

21:21 Мин­фин вы­брал 11 бан­ков для вы­пол­не­ния функ­ций пер­вич­ных ди­ле­ров на рын­ке ОВГЗ

18:01 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 14 июля за­вер­шил тор­го­вую не­де­лю сни­же­ни­ем

17:24 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 14 июля

17:12 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 14.07.17

17:04 Ко­ли­че­ство взяв­ших кре­ди­ты в 2016 укра­ин­цев умень­ши­лось с 10,6% до 8,8%, - ис­сле­до­ва­ние GfK Ukraine

16:42 Дол­лар США сни­жа­ет­ся 14 июля на стат­дан­ных, фунт удер­жи­ва­ет не­дель­ный рост

16:31 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 14 июля со­ста­вил 26,0177 грн.

14:21 Вер­хов­ный суд от­ме­нил не­за­кон­ность лик­ви­да­ции бан­ка "Союз"

13:43 Рын­ки ак­ций АТР вы­рос­ли за не­де­лю на мак­си­мум с мар­та

13:01 Goldman Sachs смяг­чил дресс-код для ИТ-пер­со­на­ла

12:47 НБУ вклю­чил бан­ки "Глобус" и "Кре­дит Днепр" в пе­ре­чень бан­ков для про­ве­де­ния ин­тер­вен­ций по за­про­су луч­ше­го кур­са вме­сто ВТБ и Диа­мант­бан­ка

11:48 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 13.07.2017

11:32 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 14.07.17

11:23 НБУ от­нес банк "Новый" к ка­те­го­рии не­пла­те­же­спо­соб­ных

11:10 НБУ про­дал 13 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 726 млн гри­вен

• дальше…

21:57 В Укра­ине с 07 июля по 14 июля 2017 г. от­ме­ча­лорсь сни­же­ние роз­нич­ных цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты

21:28 По­тре­би­тель­ские на­стро­е­ния в июне до­стиг­ли наи­выс­ше­го уров­ня за 3 го­да

17:07 Де­фи­цит внеш­ней тор­гов­ли Укра­и­ны то­ва­ра­ми в мае 2017 г. со­кра­тил­ся до $442,2 млн

14:34 Мин­фин за­яв­ля­ет о раз­бло­ки­ро­ва­нии ин­вест­про­ек­та Louis Dreyfus в Одес­ском мор­пор­ту

13:41 Боль­шин­ство ре­гио­наль­ных се­тей по­вы­си­ли це­ну ав­то­га­за 14 июля

13:31 Це­ны на нефть в Ев­ро­пе вы­рос­ли, не­смот­ря на опа­се­ния от­но­си­тель­но из­бы­точ­но­го пред­ло­же­ния

12:55 Ло­уко­стер Ryanair го­тов к воз­об­нов­ле­нию пе­ре­го­во­ров "Борисполем" – Оме­лян

10:58 ЧП в энер­ге­ти­ке не да­ет Ах­ме­то­ву за­ра­ба­ты­вать

10:02 "Зрада" в бюд­же­те. Ко­му Грой­сман и де­пу­та­ты не да­ли "срубить" мил­ли­ард

09:38 Зо­ло­то не­зна­чи­тель­но де­ше­ве­ет 14 июля по­сле вы­ступ­ле­ния гла­вы ФРС

• дальше…

14:25 Ки­тай ак­тив­но раз­ви­ва­ет тер­мо­ядер­ную энер­ге­ти­ку

12:31 Тур­ция за­ку­пит у Рос­сии зе­нит­ные ком­плек­сы С-400

09:32 Тур­ция рас­ста­ви­ла при­о­ри­те­ты в га­зо­вой сфе­ре. Не в поль­зу Рос­сии

08:34 Ки­тай уве­ли­чил тор­гов­лю с КНДР во­пре­ки дав­ле­нию США

07:59 Пра­ви­тель­ство Рос­сии смо­жет огра­ни­чи­вать ра­бо­ту мес­сен­дже­ров

13.07 ФРС не­ско­ро вер­нет­ся к порт­фе­лю толь­ко из US Treasuries - Йел­лен

13.07 Мер­кель и Мак­рон до­го­во­ри­лись о сов­мест­ной раз­ра­бот­ке но­во­го ис­тре­би­те­ля

13.07 ФРГ услож­ни­ла про­да­жу стра­те­ги­че­ски важ­ных ком­па­ний ин­ве­сто­рам вне ЕС

13.07 Ис­пан­ский мо­нарх на­де­ет­ся на вза­и­мо­вы­год­ное ре­ше­ние меж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ис­па­ни­ей по Ги­брал­та­ру

13.07 Банк Ка­на­ды по­вы­сил став­ки впер­вые за 7 лет

13.07 Из­ра­иль и Тур­ция до­го­во­ри­лись о га­зо­про­во­де в Ев­ро­пу

13.07 Де­мо­кра­ты в Кон­грес­се внес­ли но­вый за­ко­но­про­ект о санк­ци­ях в от­но­ше­нии РФ

13.07 США со­об­щи­ли Юж­ной Ко­рее о ско­ром на­ча­ле пе­ре­смот­ра тор­го­во­го со­гла­ше­ния

13.07 В Кон­гресс США впер­вые вне­сен во­прос об им­пич­мен­те Трам­па

13.07 Экс-пре­зи­ден­та Бра­зи­лии при­го­во­ри­ли к 9,5 го­дам за взят­ки

• дальше…

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

06.07 Бор­исполь под­пи­сал до­го­вор с Ryanair

06.07 Ко­ро­ля иг­ра­ет сви­та. Кто сто­ит за спи­ной мэ­ра Клич­ко

06.07 Укра­и­на уси­ли­ва­ет гра­ни­цы в При­дне­стров­ской ча­сти

05.07 Рыб­ный пат­руль за пе­ри­од не­ре­ста в 2017г за­фик­си­ро­вал пра­во­на­ру­ше­ния на 65 млн грн

05.07 Ки­ев раз­ре­шил ис­поль­зо­ва­ние куп­лен­ных до по­до­ро­жа­ния 15 июля же­то­нов на про­езд в мет­ро до 31 июля

03.07 Бор­исполь бу­дет раз­ви­вать­ся как ха­бо­вый аэро­порт - Ря­би­кин

03.07 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: июнь 2017 г.

03.07 От­ныне те­сты для по­лу­че­ния удо­сто­ве­ре­ния во­ди­те­ля в Укра­ине бу­дут сда­вать по но­вым эк­за­ме­на­ци­он­ным во­про­сам

• дальше…

17:58 Пред­по­след­няя осень. С чем По­ро­шен­ко начнет из­би­ра­тель­ную кам­па­нию

14:03 Ма­тиос пе­ре­чис­лил иму­ще­ство, скуп­лен­ное се­мьей Кли­мен­ко

13:49 Пра­во­охра­ни­те­ли об­на­ру­жи­ли сек­рет­ный офис с до­ку­мен­та­ци­ей ком­па­ний экс-ми­ни­стра до­хо­дов и сбо­ров Кли­мен­ко в биз­нес-цен­тре "Гулливер"

13:23 Ра­да за­кры­ла 6-ю сес­сию, оче­ред­ная от­кро­ет­ся 5 сен­тяб­ря

12:32 Си­ло­ви­ки про­во­дят бо­лее 180 обыс­ков в по­ме­ще­ни­ях, при­над­ле­жа­щих экс-ми­ни­стру Кли­мен­ко - Ма­тиос

10:06 Учеб­ный крот. Что мог сдать рос­си­я­нам на­чаль­ник Яво­ров­ско­го по­ли­го­на

09:50 По­че­му тер­ро­ри­сты сно­ва "кошмар" Ма­рьин­ку

09:23 Ат­мо­сфе­ра ми­нув­ше­го сам­ми­та Укра­и­на-ЕС по­ка­за­ла, что речь идет о но­вом эта­пе от­но­ше­ний меж­ду Ки­е­вом и Брюс­се­лем

13.07 Пе­ре­за­груз­ка КСУ. Порт­нов­цам оста­лось "править" два ме­ся­ца

13.07 В НАБУ не ви­дят аль­тер­на­ти­вы со­зда­нию от­дель­но­го ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да, па­ла­ты не ре­шат ак­ту­аль­ные про­бле­мы

13.07 Ра­да да­ла со­гла­сие на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, за­дер­жа­ние и арест Доб­ки­на

13.07 Ко­гда за­пу­стят план по лик­ви­да­ции За­хар­чен­ко и Плот­ниц­ко­го

13.07 Ра­да вновь не смог­ла на­зна­чить внеш­не­го ауди­то­ра НАБУ

13.07 Юн­кер: в Укра­ине нуж­но со­здать спе­ци­аль­ную ан­ти­кор­руп­ци­он­ную па­ла­ту в рам­ках су­ще­ству­ю­щей су­деб­ной си­сте­мы

13.07 Борь­ба за аудит НАБУ про­дол­жит­ся осе­нью

• дальше…

14:25 Ки­тай ак­тив­но раз­ви­ва­ет тер­мо­ядер­ную энер­ге­ти­ку

14:09 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

12:42 Samsung «слу­чай­но» по­ка­за­ла Galaxy Note8

12:01 Hyundai i30 стал фаст­бе­ком

08:23 Vertu на­хо­дит­ся на гра­ни банк­рот­ства и го­то­вит­ся за­крыть свой за­вод

13.07 Ха­ке­ры укра­ли ре­пу­та­цию у биз­нес­ме­на

13.07 Кто за­ра­ба­ты­ва­ет мил­ли­ар­ды на Big Data?

13.07 Uber и Ян­декс объ­еди­ни­ли биз­нес в 6 стра­нах, кро­ме Укра­и­ны

13.07 Ком­па­ния Nuviz объ­яви­ла о на­ча­ле по­ста­вок про­ек­ци­он­но­го дис­плея для мо­то­цик­ли­стов

13.07 Фаль­ши­вое при­ло­же­ние Tor ата­ку­ет поль­зо­ва­те­лей «Тем­ной па­у­ти­ны»

13.07 Nissan на­чи­на­ет внед­ре­ние в сво­их ав­то­мо­би­лях ин­тел­лек­ту­аль­ной тех­но­ло­гии ав­то­ма­ти­че­ской пар­ков­ки ProPILOT Park

13.07 Daimler по­до­зре­ва­ют в под­та­сов­ке дан­ных о вы­хло­пах мил­ли­о­на ма­шин

12.07 Как предот­вра­тить угры­зе­ния со­ве­сти от бес­по­лез­ных по­ку­пок

12.07 По­ли­ция Бер­ли­на за­дер­жа­ла украв­ших мо­не­ту в 100 кг

12.07 Dell на­ча­ла про­да­жи «пер­во­го в ми­ре» но­ут­бу­ка с бес­про­вод­ной за­ряд­кой

• дальше…

14:09 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно