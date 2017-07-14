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Предпоследняя осень. С чем Порошенко начнет избирательную кампанию
17:58 14.07.2017 |
Почему самые важные законопроекты перенесены на следующую сессию парламента.
По уже утвержденному календарному плану осенней сессии Верховной Рады первые пленарные недели после каникул состоятся 4-8 и 18-22 сентября. Именно тогда можно ожидать наиболее громких дебатов и ожесточенных баталий между депутатами. Будет решаться судьба законопроектов, имеющих решающее значение для предвыборной кампании Петра Порошенко.
Закон о деоккупации Донбасса
На начало сентября секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал рассмотрение в парламенте законопроекта о деоккупации Донбасса. Этот документ был подготовлен к заседанию СНБО 11 июля, но некоторые формулировки могут быть изменены, как сказал Турчинов, "после консультаций с нашими стратегическими партнерами".
Из того текста, который уже появился в распоряжении СМИ, можно составить представление, зачем этот закон нужен Петру Порошенко. Прежде всего, должен измениться психологический настрой в обществе. После трех лет сдерживания врага на линии фронта Украина переходит к освобождению оккупированных территорий Донбасса (Крым пока остается за скобками). Об этом прямо говорит само название закона: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".
При этом Украина наконец отказывается от всяких эвфемизмов и называет вещи своими именами. Вместо антитеррористической операции, длящейся уже три года, будет "отражение вооруженной агрессии Российской Федерации, восстановление территориальной целостности Украины". Россия официально обвиняется в преступлении против Украины: "Применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины, начавшееся 20 февраля 2014 г., составляет преступление вооруженной агрессии". Уйдут в прошлое споры о юридическом статусе ОРДЛО: это "временно оккупированные части территории Украины". Оккупацию осуществляет РФ "с помощью Вооруженных Сил Российской Федерации... а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации..."
Таким образом, четко назван враг и четко сформулирована задача: изгнать врага. Впрочем, важен не столько сам факт определения ОРДЛО как "оккупированых РФ территорий", а признание данной дефиниции нашими западными партнерами. В этом случае РФ уже не будет считаться "наблюдателем", а станет вполне признанной стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями. А именно - давлением на Россию с требованием не морочить голову в Минске: мол, мы тут так себе "наблюдатели", а все решает "свободолюбивый народ Донбасса". Мол, пусть с ним разговаривает Украина. В таком новом для себя статусе Путин явно будет испытывать дискомфорт. Не то чтобы он жить с этим не сможет, но вот риторику про то, что "Украина не выполняет Минск" и "за что же мы подвергаемся санкциям", придется отставить. Во всяком случае для Запада она уже даже в качестве пропаганды не будет подходить.
Внутриукраинским бонусом закона для Порошенко станет исчезновение всем надоевшей и раздражающей аббревиатуры АТО. Во-первых, вместо штаба АТО будет создан Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины, начальника которого назначит президент. Этому штабу будут подчинены военно-гражданские администрации (а также военные администрации, если таковые будут созданы) в Донецкой и Луганской областях.
Во-вторых, президент может принять решение о применении Вооруженных Сил и других воинских формирований для восстановления территориальной целостности Украины. При необходимости также может быть принято решение о введении военного положения "в порядке и на основаниях, предусмотренных Конституцией и законами Украины" (то есть - с согласия Верховной Рады).
И конечно, этот закон нужен Петру Алексеевичу еще и для того, чтобы перехватить внутриполитическую инициативу. Именно потому прохождение проекта через парламент может столкнуться с сопротивлением фракций, специализирующихся на "зраде", таких как "Самопоміч" и "Батьківщина".
Кстати, еще одной осенней "милитаристской" фишкой Порошенко станет анонсированное им желание создать Министерства ветеранов.
Отмена депутатской неприкосновенности
Еще одним громким законопроектом президента станут изменения в Конституции, отменяющие депутатскую неприкосновенность. О том, что этот проект уже готов, Порошенко объявил на праздновании Дня Конституции.
По сути, это тоже способ перехватить инициативу - в деле борьбы с коррупцией. "Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность", - подчеркнул президент. И вовсе не случайно как раз в последние недели перед парламентскими каникулами генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности шести народных депутатов. Парламент дал согласие на четырех из них (11 июля - на Олеся Довгого, Максима Полякова, Борислава Розенблата, 13 июля - на Михаила Добкина), причем последнего (Добкина) разрешил также задержать и арестовать.
В начале новой сессии Луценко опять внесет представления на Евгения Дейдея и Андрея Лозового, которых парламент спас от ГПУ 11 июля, а также, наверное, еще на некоторых депутатов (уже озвучена фамилия Дениса Дзензерского, возможно и еще одно представление на Вадима Новинского - по новому делу). Это будет подходящим фоном для президентского законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.
Впрочем, даже если парламент наскребет 226 голосов, это будет только полдела. Окончательное внесение изменений в Конституцию будет возможно только на следующей сессии, уже в 2018 г. И для этого придется набрать 300 голосов, что сейчас кажется чудом. Так что тема отмены депутатской неприкосновенности будет долгоиграющей, хотя, конечно, ее одной будет недостаточно, чтобы убедить общество в реальной борьбе с коррупцией.
Пенсионная реформа
Правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет повышения пенсий" был рассмотрен в первом чтении 13 июля и получил поддержку 282 депутатов. Но его окончательное принятие отложено на следующую сессию. Если депутаты проголосуют в начале сентября, то пенсионная реформа успеет вступить в силу с 1 октября, как и запланировало правительство.
По расчетам Кабмина, реализация реформы потребует дополнительных расходов в сумме 3,9 млрд грн ежемесячно. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения плана поступлений, в частности, благодаря проведенному с 1 января двукратному повышению минимальной зарплаты. Результатом реформы станет отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, введение справедливой индексации пенсий и, самое главное, повышение пенсий для 9 млн из 12 млн пенсионеров уже с 1 октября.
Принятие закона позволит перейти к следующим этапам реформы, в частности к реформе пенсионного обеспечения военнослужащих. Кабмин рассчитывает, что все необходимые для этого решения будут приняты до конца 2017 г. Одновременно правительство предполагает совместно с парламентом перейти к формированию накопительного уровня пенсионной системы, что должно способствовать детенизации зарплат.
Премьер Владимир Гройсман подчеркивает, что "общий пенсионный возраст остается неизменным - 60 лет, как это сейчас предусматривает уже действующее законодательство". Этот факт облегчил прохождение проекта в первом чтении. Не исключено, что в сентябре к убеждению депутатов подключится президент. Если он лично прибудет в парламент и призовет поддержать необходимый пенсионерам закон, это будет знаком для всего общества, что нынешняя властная команда действительно борется за реформы. А также - что Порошенко всерьез намерен выиграть президентские выборы во второй раз.
Остальные реформы подождут
13 июля был включен в повестку дня, но не дошел до рассмотрения во втором чтении и в целом проект нового закона "Об образовании". Он был принят в первом чтении еще 6 октября прошлого года, получив поддержку 277 депутатов. Конечно, его проголосуют (и скорее всего, успешно) осенью, но возможность начать новый учебный год с новым законодательным обеспечением уже потеряна.
Также 13 июля был включен в повестку дня, но не дошел до первого чтения правительственный законопроект "О финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", являющийся основой медицинской реформы.
Отложена на осень и земельная реформа. 7 июля Владимир Гройсман сообщил, что законопроект о земле "на 90% концептуально готов" и после обсуждения с общественностью будет внесен в парламент. "Сейчас я не могу сказать, какие это будут сроки. Но точно знаю, что очень важно учесть мнение украинцев, а особенно тех, кто являются собственниками земли. Я хочу провести земельную реформу в интересах украинского фермерства", - подчеркнул премьер.
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