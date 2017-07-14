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Дефицит внешней торговли Украины товарами в мае 2017 г. сократился до $442,2 млн
17:07 14.07.2017 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в мае 2017 года составило $442,2 млн, тогда как в предыдущем месяце - $887,9 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Согласно ее данным, в целом по итогам января-мая 2017 года дефицит составил $1330,1 млн по сравнению с дефицитом $745,0 млн за аналогичный период 2016 года.
Госстат добавляет, что в январе-мае 2017 года экспорт товаров составил $17,2 млрд, импорт - $18,6 млрд. По сравнению с январем-маем-2016 экспорт увеличился на 25,9% (на $3,6 млрд), импорт – на 28,6% (на $4,1 млрд).
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта ухудшился до 0,93 с 0,95.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|январь-май 2017 к январю-маю 2016, %
|Импорт, млн $
|январь-май 2017 к январю-маю 2016, %
|Всего¹
|17242,1
|125,9
|18572,2
|128,6
|Животные, продукты животного происхождения
|399,2
|155,1
|260,5
|97,5
|Продукты растительного происхождения
|3721,5
|126,8
|680,2
|97,4
|В том числе
|- зерновые культуры
|2863,2
|123,1
|110,5
|97,1
|Жиры животного и растительного происхождения
|2095,5
|131,2
|97,1
|103,7
|Готовые пищевые продукты
|1226,9
|141,4
|659,6
|101,8
|Минеральные продукты
|1655,7
|164,8
|4592,6
|169,9
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|290,3
|154,0
|4307,1
|176,8
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|633,0
|104,5
|2673,9
|111,9
|Фармацевтическая продукция
|69,3
|106,2
|638,9
|104,0
|Удобрения
|60,6
|39,8
|458,5
|141,0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|184,9
|122,7
|1199,0
|109,0
|Кожевенное сырье
|58,4
|115,0
|96,8
|115,7
|Древесина и изделия из нее
|443,0
|93,8
|84,7
|121,3
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|189,8
|90,4
|366,0
|100,9
|Текстильные материалы и изделия
|280,7
|106,6
|659,1
|113,6
|Обувь
|73,8
|107,2
|109,3
|107,1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|131,0
|124,1
|235,0
|113,3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|15,6
|95,5
|18,9
|88,7
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3926,0
|125,7
|1093,7
|130,6
|- черные металлы
|3378,2
|124,6
|399,3
|137,7
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1628,2
|116,2
|3548,2
|128,2
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|644,4
|113,0
|2077,6
|125,5
|Электрические машины
|983,8
|118,4
|1470,6
|132,0
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|196,4
|93,2
|1658,7
|156,3
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|57,9
|106,7
|1586,7
|154,5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|53,3
|98,0
|239,8
|125,9
|Разные промтовары
|256,6
|129,1
|239,3
|114,2
|Товары искусства
|6,4
|8029,1
|0,3
|129,2
|Товары, приобретенные в портах
|1,2
|154,8
|48,3
|163,4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
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