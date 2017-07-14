Дефицит внешней торговли Украины товарами в мае 2017 г. сократился до $442,2 млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в мае 2017 года составило $442,2 млн, тогда как в предыдущем месяце - $887,9 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-мая 2017 года дефицит составил $1330,1 млн по сравнению с дефицитом $745,0 млн за аналогичный период 2016 года.

Госстат добавляет, что в январе-мае 2017 года экспорт товаров составил $17,2 млрд, импорт - $18,6 млрд. По сравнению с январем-маем-2016 экспорт увеличился на 25,9% (на $3,6 млрд), импорт – на 28,6% (на $4,1 млрд).

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта ухудшился до 0,93 с 0,95.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2017г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ январь-май 2017 к январю-маю 2016, % Импорт, млн $ январь-май 2017 к январю-маю 2016, % Всего¹ 17242,1 125,9 18572,2 128,6 Животные, продукты животного происхождения 399,2 155,1 260,5 97,5 Продукты растительного происхождения 3721,5 126,8 680,2 97,4 В том числе - зерновые культуры 2863,2 123,1 110,5 97,1 Жиры животного и растительного происхождения 2095,5 131,2 97,1 103,7 Готовые пищевые продукты 1226,9 141,4 659,6 101,8 Минеральные продукты 1655,7 164,8 4592,6 169,9 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 290,3 154,0 4307,1 176,8 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 633,0 104,5 2673,9 111,9 Фармацевтическая продукция 69,3 106,2 638,9 104,0 Удобрения 60,6 39,8 458,5 141,0 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 184,9 122,7 1199,0 109,0 Кожевенное сырье 58,4 115,0 96,8 115,7 Древесина и изделия из нее 443,0 93,8 84,7 121,3 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 189,8 90,4 366,0 100,9 Текстильные материалы и изделия 280,7 106,6 659,1 113,6 Обувь 73,8 107,2 109,3 107,1 Изделия из камня, гипса, цемента 131,0 124,1 235,0 113,3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 15,6 95,5 18,9 88,7 Недрагоценные металлы и изделия из них 3926,0 125,7 1093,7 130,6 - черные металлы 3378,2 124,6 399,3 137,7 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1628,2 116,2 3548,2 128,2 Реакторы ядерные, котлы, машины 644,4 113,0 2077,6 125,5 Электрические машины 983,8 118,4 1470,6 132,0 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 196,4 93,2 1658,7 156,3 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 57,9 106,7 1586,7 154,5 Приборы и аппараты оптические, фотографические 53,3 98,0 239,8 125,9 Разные промтовары 256,6 129,1 239,3 114,2 Товары искусства 6,4 8029,1 0,3 129,2 Товары, приобретенные в портах 1,2 154,8 48,3 163,4

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции