Матиос перечислил имущество, скупленное семьей Клименко

С 2011 г. по январь 2014 г. офшорные компании семьи Клименко перечислили на счета группы компаний Юнисон украденные у государства средства в сумме более $788 млн. Об этом сегодня, 14 июля на брифинге заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Юнисон - это материнская компания семьи Клименко, его брата Антона, а также отца и самого Клименко. На счета компании группы Юнисон, медиа-холдинга Вести и двух компаний по управлению активами, собственниками которых была семья Клименко и которые обслуживали полностью семью Януковича, перечислили свыше $788 млн", - сказал Матиос.

Матиос отметил, что на заведенные из офшора средства группа компаний Юнисон купила:78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке; 28 офисных помещений; 5 домов; 41 паркоместо; 11 земельных участков в элитных районах Киева, Киевской области, Донецка и Одессы; 23 элитных автомобиля, а также право собственности на три этажа ТРЦ Гулливер в Киеве.

"И, обратите внимание, тысячу железнодорожных вагонов, которые до сегодняшнего дня приносили доход Клименко и до сегодня были основным источником финансирования медиа-холдинга Вести", - подчеркнул Матиос.

"Также установлен круг лиц, которые до сегодняшнего дня продолжают принимать участие в преступной организации Клименко, аккумулируют поступление дохода с этого недвижимого имущества, которое вливалось в так называемую квазипартию Успешная страна, медиа-холдинг Вести, а также для финансирования охранной структуры Скиф, которая занималась силовой поддержкой и охраной всей бизнес-империи Клименко", - сказал он.

По словам Матиоса, в настоящее время проводится 151 обыск.

Ранее сообщалось о проведении 183 обысков.