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Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией компаний экс-министра доходов и сборов Клименко в бизнес-центре "Гулливер"
13:49 14.07.2017 |
Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией компаний бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве.
Об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські Новини.
"Для недопущения уничтожения тайного офиса банка Unison, где сейчас установлено громадное количество документов, громадное количество серверного оборудования, которое обслуживало всю медиа-империю и предприятия Клименко, был задействован спецназ КОРД", - сообщил он.
Обыски также проходят у адвокатов экс-министра.
В пятницу удалось пресечь выезд основных фигурантов дела в аннексированный Россией Крым.
По словам замгенпрокурора, правоохранители уже начали изучать информацию с серверов, изъятых в секретном офисе.
Как сообщали Українські Новини, в пятницу правоохранители проводят обыски в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве.
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78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке; 28 офисных помещений; 5 домов; 41 паркоместо; 11 земельных участков в элитных районах Киева, Киевской области, Донецка и Одессы; 23 элитных автомобиля, а также право собственности на три этажа ТРЦ Гулливер в Киеве.
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"Сейчас проводятся 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
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