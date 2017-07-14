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Рада закрыла 6-ю сессию, очередная откроется 5 сентября
13:23 14.07.2017 |
Верховная Рада закрыла шестую сессию, а седьмая откроется 5 сентября.
Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.
"Завершилось последнее пленарное заседание шестой сессии 8-го созыва Верховной Рады", - сказал он.
После этого в зале заседаний прозвучал Государственный гимн.
По словам спикера, во время 6-й сессии Рада приняла 125 законопроектов в целом.
Как сообщали Українські Новини, 13 июля Рада отказалась продлить срок проведения 6-й сессии до 5 сентября.
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