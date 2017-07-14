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Силовики проводят более 180 обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко - Матиос
12:32 14.07.2017 |
Силовые ведомства в пятницу проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну". Реализация по делу преступной организации Януковича - Клименко. Сейчас проводятся 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
ПоследуетСиловые ведомства в пятницу проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну". Реализация по делу преступной организации Януковича - Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
При этом главный военный прокурор заверил, что работа журналистов "Радио Вести", которое входит "в медиа-холдинг Клименко", и группы компаний "Юнисон" не прекращалась.
Он пообещал озвучить более подробную информацию на совместном с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым брифинге.
В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко также подтвердил, что правоохранители осуществляют следственные действия в некоторых помещениях ТРЦ "Гулливер".
"Оперативники ДЗЭ (Департамент по защите экономики - ИФ) Нацполиции совместно со следователями ГПУ проводят следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ Гулливер. Случайных посетителей просим извинить за временные неудобства. Приглашаем журналистов на брифинг в МВД", - написал он на странице в Фейсбуке.
Ранее издание "Вести" сообщало об обыски в их офисе.
Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов А.Клименко времен президентства Виктора Януковича.
В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести"
Согласно информации на сайте холдинга, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года являлось ООО "АйДжи Медиа Украина", которое, в свою очередь, на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.
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|Силовики проводят более 180 обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко - Матиос
"Сейчас проводятся 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
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