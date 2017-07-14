Учебный крот. Что мог сдать россиянам начальник Яворовского полигона

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Весьма насыщенное событиями 13 июля добавило и еще одну "мега-зраду" - по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами обвинен высокопоставленный военный.

Об этом со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 21 июня заявил ряд национальных СМИ.

Так, как в судебном решении, хотя и нет фамилии, но упоминается "воинская часть А4150" и должность обвиняемого "начальник полигона". Быстро погуглив, кто-то из шустрых журналистов вышел на очевидные вещи: А4150 - это Национальная академия сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, в подчинении которой есть только один полигон - известный как Яворовский, имеющий официальное название "Международный центр миротворчества и безопасности". Дальше было просто - на сайте есть информация, что начальником центра с 2011 г. является полковник Игорь Слисарчук. И понеслась "волна зрады" дальше.

Однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что в погоне за "жареной" сенсацией журналисты не очень качественно поработали с информацией. Хотя действительно Яворовский военный полигон официально называется Международным центром миротворчества и безопасности, однако начальник центра и начальник полигона - это две разные должности! И как можно сделать вывод из Единого государственного реестра деклараций, по состоянию на февраль 2017 года начальником полигона был Роман Огур. А полковник Слисарчук является его непосредственным начальником. Является ли Огур именно тем фигурантом скандального дела покажет только время.

Чем же мог быть интересен для российской разведки начальник полигона? А много чем. Яворовский полигон Вооруженных сил Украины расположен в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области.

Сам полигон имеет богатую историю, которая идет еще с польских времен. В 1940 г. командование Красной Армии организовало тут Львовский артиллерийский полигон, который просуществовал в том или ином виде вплоть до получения независимости Украины. С 1995 года учебный центр получил современное название и стал использоваться для подготовки военнослужащих ВСУ для участия в миротворческих операциях по всему миру. Мало того, начиная с 1995 года на территории полигона проводятся международные учения "Щит мира" в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", а с 2015 года тут на постоянной основе работает инструкторская миссия вооруженных сил США и проходит подготовка украинских военнослужащих.

И вот мы подходим к самому интересному - россияне очень сильно хотят (и наверное таки у них получилось) получить доступ к сведениям о том, чему учат американцы украинцев, сколько их прибывает, с каким вооружением. Ведь не откроем большого секрета, что передаче любого вида вооружений (будь они летальные или нелетальные) согласно американской методике предшествует подготовка "туземного" персонала. Причем проводят ее как правило на месте.

В нашем случае самый яркий пример - передача американской стороной 72 аналоговых мини-беспилотников Raven RQ-11B. Хотя их официально передали только летом 2016 года, однако как минимум за полгода до этого с каждой бригады были собраны команды военнослужащих, которые проходили подготовку для использования американской техники.

Кроме того, сейчас на полигоне проводятся масштабные работы по постройке учебного имитационного центра моделирования боевых действий по стандартам НАТО (строительство началось еще в прошлом году). Для его оборудования на деньги США был закуплен бригадный комплект имитационной системы MILES стоимостью $22 млн. Эта система используется армией США во время тактической подготовки личного состава армии и дает возможность имитировать боевые столкновения с использованием боевой техники.

Кроме того, на полигоне проходили и проходят боевое слаживание как минимум три "местные" условно говоря "западноукраинские" бригады - 80-я отдельная аэромобильная, 128-я горно-пехотная и 14-я отдельная механизированная. Через полигон также "прошли" все бригады территориальной обороны, которые формировались в 2014-15 годах, кроме того время от времени сюда на учения перебрасываются отдельные части и подразделения практически со всей Украины. И сведения об их численном составе и наличному вооружению тоже, по всей видимости, были далеко не лишними для россиян. Естественно, что эти сведения (если такие были получены) они на всю катушку использовали во время боевых действий на Донбассе.

Таким образом, если информация о том, что начальник полигона действительно сотрудничал с россиянами, верна, то это может иметь достаточно серьезные последствия для дальнейшего сотрудничества с американскими военными. Которые и до этого, мягко говоря, достаточно скептически относились к нашим военным, считая, что офицерский состав пронизан российскими шпионами или сочувствующими Москве, которая рассматривается Вашингтоном как "вероятный противник". Теперь они могут получить в свои руки серьезный аргумент, что может в значительной степени затормозить вопрос с предоставлением любой американской помощи в сфере безопасности.

