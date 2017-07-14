Руслан Рудомський / Depo.ua

В последние дни акцент противостояния в зоне АТО смещается с Луганщины на юг.

Завершается лишь третья неделя, так называемого, "хлебного перемирия", а пророссийские террористы уже осуществляют открытые обстрелы мирного населения Украины. При этом активность боевиков переместилась с Луганщины на Донетчину.

В частности, еще в ночь со среды на четверг боевики из минометов 82-мм обстреляли мирные районы Марьинки, частично задев позиции Вооруженных сил Украины. Позже стало известно, что в результате данного обстрела один украинский защитник погиб и один получил ранения.

"В среду вечером около 21:00 начались одиночные обстрелы окраин города. На улице Орджоникидзе значительно повреждены 3 дома (стены, крыша и окна), а по улице Шевченко, в крышу дома попал зажигательный снаряд, в результате которого произошел пожар. Владелец дома самостоятельно ликвидировал возгорание, а утром сообщил в полицию", - сообщила прес-служба главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как удалось установить украинской стороне СЦКК, обстрел велся с позиций боевиков вблизи поселка Трудовское.

Вообще, пехотинцы механизированной бригады рассказывают, что в последнее время обстрелы их позиций в этом районе участились. Пророссийские наемники, под покровом темноты, ведут обстрелы с территории, которая временно подконтрольна незаконным вооруженным формированиям. При этом, бойцы ВСУ, в случае крайней необходимости, также открывают огонь в ответ.

"Мы конечно же, огонь в ответ открываем из стрелкового оружия. Однако из-за использования российско-террористическими войсками оружия калибра свыше 100-мм, которое запрещено Минскими договоренностями, страдает мирное гражданское население. Они иногда ведут хаотичные, безприцельные обстрелы из минометов и бронетехники, так что снаряды прилетают и попадают в дома жителей Марьинки и в частный сектор. Часть которого, на окраине этого города, разрушена полностью и здесь уже никто не живет", - рассказал один из украинских воинов.

Логика террористов понятна: таким образом они пытаются запугать украинцев, чтобы те не думали о наступлении, а переживали относительно восстановления разрушенной обстрелами инфраструктуры. Однако, бойцы ВСУ утверждают, что их позиции надежно защищены и оборудованы инженерными сооружениями для защиты личного состава, плюс им есть чем обороняться и чем ответить пророссийским боевикам, однако они вынуждены сдерживаться из-за "перемирия".

Кроме Марьинки, обстрелам подверглись также соседние Красногоровка (севернее Марьинки) и Новомихайловка (южнее). И если жители первой попали под пулеметный огонь, то в направлении второй, кроме пулеметных очередей, прилетели еще и с десяток мин. Все это дает основания предположить, что рашисты сознательно смещают акцент противостояния на юг от Донецка.

Вообще, Марьинку террористы "ДНР" обстреливают давно, но такой интенсивности обстрелов, как сейчас, пожалуй, не было еще никогда. С чем это связано - доподлинно не известно. Ранее мы уже выдвигали предположения по этому поводу. Не лишним будет напомнить и дополнить их.

Итак, очевидно, основная причина кроется в том, что в Марьинке расположен одноименный контрольный пункт въезда-выезда, в котором самый большой человекопоток и который непосредственно связывает Донецк с подконтрольной Киеву Украиной.

Поскольку боевики обстреливают данный пункт пропуска, значит его работа их не устраивает. Существует версия, что таким образом они хотят регулировать потоки пассажиров на подконтрольную им территорию. Ведь, когда гражданское население активно перемещается с одной территории на другую и обратно, то увеличивается вероятность утечки информации о реальном состоянии дел и замыслах боевиков.

Еще Марьинка опасна для террористов "ДНР" тем, что она примыкает к Петровскому району Донецка - самому западному и самому удаленному, в котором в течение последнего времени буквально прописались украинские ДРГ. Бесспорно, географическая близость упрощает работу разведчиков и спецназа, одновременно затрудняя их обнаружение.

Кроме этого, через Марьинку проходит трасса Запорожье-Донецк, которая позволяет с южного направления попасть непосредственно в центр так называемой "столицы", так называемой "ДНР". Не сложно догадаться, что в случае стремительного штурма украинскими войсками Донецка - именно по этой трассе будет двигаться бронетехника ВСУ.

Как видим, причин у террористов для обстрелов Марьинки более чем достаточно. И, к сожалению для местных жителей, географическое расположение города способствует тому, что большая вероятность обстрелов будет сохраняться до того времени, пока террористы будут находиться в Донецке. То есть, по большому счету, до окончания войны.