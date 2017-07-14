НБУ ожидает получение от МВФ $3 млрд, от ЕС 2 кредита на $1,3 млрд и от других доноров $0,3 млрд до 2018

Национальный банк ожидает поступление до конца 2017 года от Международного валютного фонда (МВФ) 3 млрд долларов, двух кредитов от Европейского Союза на 1,3 млрд долларов и 300 млн от других доноров.

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк ожидает в 2017 году получение Украиной 4,6 млрд долларов официального финансирования (МВФ - 3 млрд долларов, ЕС - 1,3 млрд долларов, другие доноры - 300 млн долларов).

Кроме того, погашение валютных обязательств государственного сектора за счет конфискованных средств даст возможность дополнительно увеличить международные резервы в 2017 и 2018 годах.

В результате профицит сводного платежного баланса в 2017 году (1,8 млрд долларов) вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF (2,1 млрд долларов) дадут возможность увеличить международные резервы до 20 млрд долларов.

В 2018-2019 годах ожидается возобновление притока как инвестиционного, так и долгового капитала благодаря улучшению инвестиционного климата.

"В результате ролловер по долгосрочному долгу частного сектора возрастет до 100% и 105% соответственно, а поступления прямых иностранных инвестиций увеличатся до 2,2 млрд долларов, большая часть которых будет направляться в реальный сектор", - отмечает НБУ.

С учетом размещений правительством ОВГЗ на общую сумму 2 млрд долларов ожидается, что приток капитала по финансовому счету в 2018 году вырастет до 7,1 млрд долларов.

Но в 2019 году чистые поступления капитала уменьшатся до 4,1 млрд долларов из-за пиковых выплат по долговым обязательствам государственного сектора.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.