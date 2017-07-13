Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

13 июля Конституционный суд Украины (КСУ) наконец вернулся в правовое поле. Более года назад в Конституцию были внесены изменения, касающиеся правосудия и, в частности, КСУ. Однако новый закон о КСУ, соответствующий нормам новой редакции Конституции, принят Верховной Радой только сейчас.

Первая попытка принять такой закон провалилась 11 апреля 2017 г., когда законопроект 5336-1, внесенный Сергеем Алексеевым и еще шестью депутатами, был отвергнут парламентом в ходе второго чтения. Учтя прозвучавшую критику, профильный комитет по вопросам правовой политики и правосудия подготовил новую версию в виде законопроекта 6427-д, которую внесли Руслан Князевич, Сергей Алексеев и еще 11 членов того же комитета. 8 июня этот проект не набрал голосов и был отправлен на повторное первое чтение.

После внесения в проект 6427-д очередной порции замечаний он был одобрен в первом чтении 22 июня. За это проголосовал 231 депутат. И вот 13 июля проект был принят во втором чтении и в целом, получив поддержку 245 депутатов. Это означает, что уже к концу осени могут быть избраны пятеро новых конституционных судей.

По Конституции, должно быть 18 судей КСУ: по шесть от президента, парламента и съезда судей. На данный момент есть только 13 судей КСУ, не хватает двух судей от президента, двух от парламента и одного от съезда судей. Пленарное заседание КСУ является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей, а чтобы решение КСУ было принято, за него должны проголосовать не менее 10 судей. Также 10 голосов судей необходимы для избрания председателя КСУ (эта должность вакантна с 20 марта).

Шестеро из нынешних судей были назначены во времена Януковича, практически все они были подобраны небезызвестным Портновым. Сейчас у них, по сути, "блокирующий пакет акций" в КСУ: без них суд не может ни решений никаких принять, ни председателя себе избрать. Если же КСУ пополнится пятью новыми судьями, то в его составе будет уже 12 судей, назначенных после революции: шестеро от парламента, четверо от президента и двое от съезда судей. Они вполне смогут продвинуть на пост председателя КСУ кого-то из своего состава и провести фактическую перезагрузку всей деятельности суда.

Отбор кандидатур на должность судей КСУ, согласно Конституции, должен осуществляться на конкурсных началах. Требования к кандидатам определены, опять-таки, Конституцией: судьей КСУ может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, в день назначения достиг 40 лет, имеет высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, высокие моральные качества и является юристом с признанным уровнем компетентности.

Новый закон о КСУ требует, чтобы кандидатуры по президентской квоте отбирались конкурсной комиссией, созданной президентом из компетентных юристов. Подготовку вопроса о рассмотрении Верховной Радой кандидатур по своей квоте будет осуществлять профильный комитет парламента. Отвечая на опасения депутатов, Князевич подчеркнул, что "комитет не будет конкурсной комиссией, а, по сути, конкурсной комиссией будет сессионный зал. Комитет же должен получить исключительно технические полномочия: собрать те документы, которые к нему поступят, и направить в сессионный зал для принятия соответствующих политических решений. Никаких других решений о допуске или недопуске кандидатов - партийных выдвиженцев комитет не может принимать". Аналогично подготовку вопроса о рассмотрении съездом судей кандидатур по своей квоте будет осуществлять Совет судей Украины.

Согласно новому закону общий срок проведения конкурса должен составлять два месяца. Списки кандидатов, предлагаемых президенту, парламенту и съезду судей, должны содержать как минимум втрое больше кандидатур, чем имеется вакансий. Несомненно, будет очень интересно посмотреть на пятерку победителей, но сначала нужно дождаться появления списков кандидатов.

