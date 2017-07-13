Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие законопроекта №6614 за основу на заседании парламента во вторник проголосовали 282 депутата из 226 минимально необходимых.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время рассмотрения данного законопроекта в сессионном зале, пообещал учесть все конструктивные предложения депутатов по пенсионной реформе при подготовке законопроекта ко второму чтению.

"Если мы сейчас не проголосуем в первом чтении, отложим на сентябрь, это значит, что с 1 октября повысить пенсии мы не сможем. Я вам обещаю, что все эти предложения, которые сейчас звучали, в частности, о реестре получивших социальную помощь, об отмене повышенной ставки ЕСВ (по вредным профессиям - ИФ), об аудите Пенсионного фонда найдут своё отражение в законе ко второму чтению", - заявил А.Рева.

Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.

Планируется поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.

При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года - показатель средней заработной платы за 3 последних года.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

В 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, а не 16 лет.

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Пересматриваются также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% индекса потребительских цен.

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных - участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью.

Предполагается поручить Кабмину до 1 октября подготовить отдельный законопроект по осовремениванию пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы.

