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Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина
19:26 13.07.2017 |
Верховная Рада удовлетворила три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о согласии на привлечение к уголовной ответственности М.Добкина поддержали 288 народных депутатов, задержание поддержали 250 парламентариев, арест - 242 депутата на пленарном заседании в четверг.
Так, за согласие на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 119 народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", 73 - "Народный фронт", 34 - внефракционных, 25 - "Самопомич", 2 - группа "Видродження", 2 - "Воля народа", 15 – "Батькивщина" 17 - Радикальная партия. Во фракции "Оппозиционный блок" за данное представление проголосовал лишь сам М.Добкин, а 29 народных депутатов проголосовали "против".
За разрешение на арест М.Добкина "Оппозиционный блок", группы "Видродження" и "Воля народа" не дали ни одного голоса. Поддержали согласие на арест 91 народный депутат из БПП, 69 - из "Народного фронта", 26 внефракционных, 25 – из "Самопомочи", 15 - из "Батькивщины" и 16 - из Радикальной партии.
По словам генпрокурора, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".
Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается.
"Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю.Луценко.
Ранее в среду, 12 июля, на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными.
"Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.
Как сообщалось, 29 июня 2017 года Ю.Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М.Добкина. По его словам, в действиях М.Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 года) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".
По информации Генпрокуратуры, М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 5.04.2001). Кроме того, М.Добкин способствовал в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.
12 июля комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным и мотивированным лишь одно представление генпрокурора - о даче согласия на привлечение М.Добкина к уголовной ответственности. Два других представления - о предоставлении согласия на задержание и на арест М.Добкина - комитет признал недостаточно мотивированными.
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