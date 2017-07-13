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Информация об агентстве
МВФ не будет настаивать на принятии земельной реформы для получения следующего кредитного транша, - источник
17:08 13.07.2017 |
Международный валютный фонд не будет настаивать на принятии законодательной базы для проведения земельной реформы для получения следующего транша кредита EFF.
Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с результатами последних переговоров представителей украинских властей с МВФ.
"МВФ не будет настаивать на принятии земельной реформы для получения следующего транша", - сказал собеседник агентства.
Как сообщали Українскі Новини, 5 июля министр финансов Александр Данилюк выразил сомнение в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения очередного транша.
Украина ожидает пятый транш кредита по программе EFF с МВФ в размере 1,9 млрд долларов осенью.
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