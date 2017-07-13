Рада приняла новую редакцию закона о КС

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О Конституционном Суде".

За принятие в целом законопроекта №6427-д проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данный закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установление процедуры рассмотрения конституционной жалобы.

Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Согласно закону, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой палаты.

Кроме того, суд получает право издавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которой оспаривается.

При этом также вводится ответственность за невыполнение решений КС.

Законом существенно повышается зарплата судей КС - до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен).

Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада - около 60 тыс. гривен.

С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционном Суде временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентный в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.

Обеспечение деятельности специального советника осуществляется за счет международной технической помощи или международных организаций.

Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев.

Также Рада установила вместо тайного открытое голосование за уполномоченного парламента по правам человека.

Данная норма содержится в заключительных положениях новой редакции закона "О Конституционном Суде".

Соответствующие изменения внесены в законы "О регламенте Верховной Рады" и "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека".

Рада установила, что решение по назначению и увольнению омбудсмена принимается открытым голосованием большинством голосов депутатов от конституционного состава парламента (минимум 226).

Ранее уполномоченный назначался и увольнялся тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

28 апреля завершилась 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности омбудсмена.

Депутаты Рады Людмила Денисова (фракция "Народный фронт"), Сергей Алексеев (БПП) и адвокат Андрей Мамалыга претендуют на данную должность.

Рада должна была рассматривать назначение нового омбудсмена 6 июня, однако председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не завершило специальную проверку по кандидатам, в связи с чем Рада отложила данный вопрос.

При этом заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий сообщил, что результаты спецпроверки были переданы еще 1 июня.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля Рада отклонила законопроект №5336-1 и отказалась принять новую редакцию закона "О Конституционном Суде".

Тем не менее, в июне в парламент был внесен новый законопроект №6427-д с аналогичными законодательными предложениями.