Руслан Рудомський / Depo.ua

Как известно, 10 июля этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году". А уже 12 июля президент Украины Петр Порошенко ввел это решение СНБО в действие, подписав соответствующий указ.

В связи с этим решением Кабинет министров должен внести в Верховную Раду предложение о внесении изменений в государственный бюджет относительно установления дополнительных бюджетных назначений для Министерства обороны Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Администрации Государственной специальной службы транспорта Украины, Национальной полиции Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства юстиции.

То есть, правительству поручено внести в Верховную Раду предложение увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 2017 год на безопасность и оборону на сумму 9,5 миллиардов гривен: 3,5 из общего фонда и 6 - из специального фонда госбюджета. Деньги на это планируется взять из конфискованных средств лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича.

В частности, 1 миллиард гривен должен пойти на закупку вооружения и военной техники, 1,4 миллиарда - на закупку и производство боеприпасов. Еще миллиард хотят выделить на строительство жилья для военнослужащих. На современное вооружение и военную технику должно пойти 600 миллионов гривен (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения - 300,0 млн гривен, поставку бронетанкового вооружения БМ "Оплот" - 300,0 млн гривен).

При этом, глава государства особо отметил две единицы вооружения: "В том числе, будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот", налажено производство новейших ракетных комплексов "Ольха" и других позиций, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности наших Вооруженных сил".

Но если необходимость в "Ольхе" не вызывает сомнения, ведь данные ракеты являются важной составляющей в формировании Украиной мощного ракетного щита, то относительно "Оплота" есть определенные сомнения.

Как известно, ракета "Ольха" имеет дальность полета 100 км, способна нести различные виды боевых частей, которые работают по наземным, морским и воздушным целям, создана из отечественных комплектующих (без использования российских) и имеет высокую маневренность.

Стоит напомнить, что "Ольха" - это совершенно новая разработка украинских оружейников, которая лишь недавно успешно прошла испытания и впервые попадет на вооружение Вооруженных сил Украины. Но после того, как попадет - Россия должна понимать, что и к ней может прилететь украинская ракета, которую не смогут перехватить их силы ПВО.





Что же касается танков "Оплот", то они очень мощные и современные - это факт, признан миром. Но здесь возникает другой вопрос: настолько ли они нужны украинской армии, учитывая их дороговизну и наличие более дешевых аналогов?

Напомним, что танковый парк Украины на начало 2014 года состоял из 10 танков Т-84 "Оплот" и 1100 Т-64, из которых 76 были модернизированы до уровня Т-64БМ "Булат". Еще около 650 Т-64, а также около 273 Т-80 и до 474 Т-72 находились на хранении. Пока же Вооруженные силы Украины на Донбассе преимущественно используют старые танки Т-64 и модернизированные Т-64БМ "Булат".

В то же время БМ "Оплот" - это модернизированный Т-84. Стоимость одного танка "Оплот" составляет около 4,9 миллионов долларов и их активно поставляют для Королевской армии Таиланда. В то же время экспортная стоимость "Булата" - 1 млн долларов. В Минобороны вообще недавно утверждали, что за стоимость одного проданного заграницу "Оплота" можно отремонтировать и модернизировать десятки Т-64 до уровня "Булат".

По разным данным, сегодня на складах Министерства обороны находятся от 700 до 800 танков, которые достались в наследство от Советского Союза. Конечно, не все они подлежат восстановлению, но в целом "сырья" для "Булатов" хватает.

Если говорить о боевых качествах, то "Булат" практически не проигрывают "Оплоту". В обоих танках на вооружении 125-миллиметровая пушка и противотанковая управляемая ракета "Комбат". "Оплоты" имеют чуть больший запас хода - 400 км (500 км с дополнительными баками) против 385 у "Булата". Оба танка имеют динамическую защиту ("Нож" у "Булата", "Дуплет" у "Оплота"), плюс у "Оплота" более прочная активная защита "Заслон". Важным преимуществом "Оплота" является наличие тепловизора, что позволяет вести бой ночью. Но ночной танковый бой на Донбассе сегодня почти исключен.

Кроме того, в условиях "Минска" танковые бои вообще не должны происходить. И хотя террористы нарушают Минские договоренности, впрочем ожесточенных именно танковых боев в последние годы мы не наблюдаем.

В связи с этим напрашиваются следующие выводы: либо верховное главнокомандование планирует на конец текущего года - начало следующего наступательную операцию на Донбассе и ему нужны для этого современные танки, или все это обычная "игра мускулами", призвана улучшить имидж Вооруженных сил Украины в глазах мира. В частности, доказать странам-членам НАТО, что и у нас армия комплектуется новейшими видами вооружения.