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Новая система блокировки затронула лишь 1,1% налоговых накладных - Минфин
09:12 13.07.2017 |
Новая система автоматического приостановления регистрации рисковых налоговых накладных (НН), заработавшая 1 июля 2017 года, за период до 11 июля приостановила регистрацию 1,1% НН почти из 3,7 млн, сообщает Министерство финансов Украины.
"По состоянию на 11 июля 2017 зарегистрировано 3695078 накладных. В течение этого периода приостановлена регистрация 40206 накладных, что составляет лишь 1,1% от общего количества", - отмечает ведомство.
Минфин уточняет, что в отношении этих НН система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров - несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации; отсутствие лицензий, подтверждающих право предприятия на производство, экспорт, импорт, оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами.
Ведомство утверждает, что срабатывание критерия риска и приостановление регистрации НН не является блокировкой ее регистрации, так как плательщик в течение 365 дней может подать в Государственную фискальную службу (ГФС) документы, подтверждающие реальность такой операции (перечень достаточных документов уже утвержден). В течение пяти дней после приема документов, центральная комиссия ГФС обязана принять решение о регистрации/нерегистрации НН.
Если же ГФС отказывает в регистрации НН, плательщик имеет право подать жалобу в течение 10 дней.
Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года правкам в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года вводится автоматическая регистрация НН в Едином реестре НН (ЕРНН), однако ГФС получает право отказать в такой регистрации, руководствуясь рядом критериев оценки степени рисков, которые уже определило Министерство финансов приказом от 13 июня.
По оценкам ГФС по состоянию на июнь, применение таких критериев в работе ЕРНН остановило бы регистрацию меньше 0,1% НН/РК 200-400 предприятий общей суммой несколько сот миллионов гривень.
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