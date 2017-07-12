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Регламентный комитет ВР признал обоснованным представление на Добкина, но не арест
20:41 12.07.2017 |
Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина достаточно обоснованным.
Такое решение приняли большинство представителей комитета.
"Комитет считает, что представление об уголовной ответственности является достаточным, законным и мотивированным, но имеет определенные недостатки", - отметил председатель комитета Павел Пинзеник.
"О задержании, комитет считает представление законным, но не достаточно обоснованным и мотивированным", - отметил и.о. председателя комитета.
Члены комитета также определили необоснованным представление о согласии на арест Добкина.
Все три представления передали председателю Верховной рады.
Как известно 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.
В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Добкин отрицает все обвинения.
Во время заседания комитета в среду Луценко предположил, что Добкин может бежать за границу.
В то же время Добкин опроверг все обвинения, но призвал снять с него неприкосновенность.
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