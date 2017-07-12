Все авиакомпании в Украине, независимо от того, работают они по лоукост-модели или нет, должны иметь равные условия ведения хозяйственной деятельности, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Должны быть равные условия ведения хозяйственной деятельности для всех перевозчиков - лоукостов и не лоукостов - для того, чтобы все имели единое конкурентное поле. Это наше задание", - сказал он.

По словам премьера, провал переговоров между аэропортом "Борисполь" и лоукост-авиакомпанией Ryanair о ее выходе на украинский рынок демонстрирует необходимость скорейшей подготовки стратегии развития украинских аэропортов, которая определит приоритетные виды деятельности для тех или иных украинских авиационных хабов.

"Стратегия должна быть подготовлена уже в августе", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту "Антонов", расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта "Борисполь".

10 июля Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.