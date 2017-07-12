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Украинский бизнес третий квартал кряду сохраняет положительные деловые ожидания - НБУ
17:23 12.07.2017 |
Национальный банк по результатам опроса деловых ожиданий предприятий отмечает ожидание бизнесом снижения потребительских цен в среднем на 9,9% и среднего обменного курса гривны на уровне 28,68 UAH/USD в следующие 12 месяцев.
Об этом говорится в отчете об итогах опроса, обнародованном на веб-сайте НБУ, передают Українські Новини.
Соответствующий опрос руководителей предприятий Национальный банк провел во 2-м квартале 2017 года.
Опрошенные руководители предприятий продолжают ожидать улучшения макроэкономической ситуации в Украине.
В основе их оптимистичных прогнозов - ожидание ускорения роста объемов производства, оживление деловой активности, продолжение замедления темпов инфляции и ослабление девальвационных процессов.
По оценкам руководителей предприятий рост потребительских цен в следующие 12 месяцев составит 9,9% (в 1-м квартале ожидания были на уровне 15,6%).
Впервые с 1-го квартала 2014 года бизнес называет влияние курсового фактора не ключевым для роста потребительских цен.
Зато, основным фактором, определяющим изменение потребительских цен в Украине, бизнес считает расходы на производство - 70,5% ответов.
Как отмечает НБУ, индекс деловой активности повысился до 114,3% (в предыдущем квартале - 113,3%).
Наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные производители (120,6%), представители сферы торговли (118,8%) и перерабатывающей промышленности (118,3%).
Респонденты ожидают ускорения роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев - баланс ожиданий составляет 14,2% (в 1-м квартале 2017 года - 6,1%).
Наиболее оптимистично настроенные компании перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения.
Согласно опросу, бизнес ожидает ослабление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса гривны - 28,68 гривен/доллар (в 1-м квартале - 29,44 гривен/доллар).
Большинство респондентов (57,8%) прогнозирует, что обменный курс гривны к доллару в следующие 12 месяцев будет в пределах 26 - 29 гривен/ доллар (в 1-м квартале 2017 года - 36,6% ответов).
Доля респондентов, которые ожидают, что курс гривны останется без изменений или гривна подорожает, выросла почти вдвое - до 24,6% (в 1-м квартале - 13,5%).
Также респонденты третий квартал подряд повышают свои ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов - 38,5% (в 1-м квартале 2017 года - 36,7%).
Наибольшая потребность в заимствованиях у предприятий строительной отрасли.
По источникам привлечения средств - 38,2% предприятий планируют брать банковские кредиты (в 1-м квартале 2017 года - 34%).
Из них 85,6% намерены привлекать финансирование в гривне.
Традиционно, наиболее настроены брать кредиты в национальной валюте руководители предприятий сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи и строительства.
Как сообщали Українські Новини, в июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году с 1,9% до 1,6% и сохранил прогноз инфляции на 9,1%.
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