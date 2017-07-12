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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сможет ли Украина наладить собственное производство патронов

15:07 12.07.2017 |

Экономика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Одним из важных результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны 10 июля было озвученное лично президентом Порошенко решение о строительстве завода боеприпасов.

При этом было заявлено о "полном соответствии стандартам НАТО" и выделении 1 млрд 400 млн грн государственного финансирования.

Естественно, что слова о "стандартах НАТО" стоит пропустить мимо ушей, так как у нас модно сейчас все подгонять под эту дежурную фразу, даже если речь идет о ремонте БТР-60. А вот о постройке завода говорили многие начиная с 2014 г. При этом после каждого обострения на линии противостояния на Донбассе в социальных сетях начинались вбросы "всепропальщиков", что, мол, снарядов (патронов) осталось на неделю (месяц, полгода - нужное подчеркнуть) войны.

Тут же вспоминалась и потеря Луганского патронного завода, который якобы вывезли россияне, но при этом упускался главный момент - на нужды армии с 2010 г. он не работал, выпуская охотничьи боеприпасы не самого лучшего качества. Кроме того, к 2014 г. частный завод фактически был разграблен - все оборудование, которое было складировано на случай войны, было разворовано и вывезено по различным контрактам в Ирак и африканские страны.

Вообще, боеприпасов после распада Советского Союза Украине досталось слишком много. Ведь территория УССР рассматривалась советскими генералами как важный источник снабжения для "бронированного кулака", который с территории Восточной Европы должен был достичь Ла-Манша. Поэтому у нас располагались сразу три военных округа - Прикарпатский, Одесский и Киевский, с соответствующими складами, которые позволяли проводить операции стратегического масштаба с участием десятков дивизий. Добавил боеприпасов и выход советской группировки из ГДР, Венгрии и Польши - снаряды и патроны не везли далеко, а складировали по всей Украине. Причем использовали даже малоприспособленные места, как, например, хранилища бомб авиаполка дальней авиации в Прилуках (Черниговская обл.).

По некоторым данным, только боеприпасов для разных артиллерийских систем и РСЗО было складировано более 2 млн т (для понимания, снаряд для "Града" весит около 100 кг, а минометная мина - 3 кг). Еще больше было патронов для стрелкового оружия.

Все это "добро" 25 лет нашей независимости было избыточным для постоянно сокращающейся армии. Поэтому стремительно стареющие боеприпасы необходимо было утилизировать, а для этого постоянно просили денег у европейцев и американцев - стоит вспомнить в этой связи, например, визит Обамы еще в качестве сенатора на Донецкий завод химический изделий, где происходил процесс деактивации артиллерийских боеприпасов.

С началом войны на Донбассе ситуация с боеприпасами изменилась, но не критично. Еще в 2016 г. министр обороны Степан Полторак официально заявлял о том, что в Украине есть достаточное количество боеприпасов для снабжения армии. Правда, с оговоркой - "чтобы отвечать на те угрозы, которые есть". Проблемы, которые проявились в снабжении армии в процессе войны, по некоторым неподтвержденным официально по понятной причине данным, в авральном порядке решались путем закупки в странах бывшего Варшавского блока. Те же Румыния или Польша, которые активно переходят на стандарты НАТО, с удовольствием избавились от запасов советских боеприпасов, а Болгария вообще является основным поставщиком боеприпасов советского образца на мировом рынке вооружений. Литва, например, передала партию не нужных ей боеприпасов бесплатно.

Оговоримся, что проблемы были по очень узким позициям - это прежде всего патроны калибра 5,45 мм (их на складах было в разы меньше, чем 7,62 мм), гранаты для подствольных гранатометов и кое-какие образцы патронов для снайперского оружия. Гораздо больше проблем было с патронными лентами, которые у нас не производятся, а наличный запас достаточно быстро исчерпался.

По снарядам все более или менее стабильно - они хранятся достаточно долго, кроме того, на Шосткинском казенном заводе "Зірка" было освоено пересыпание новым порохом. Хотя и тут по некоторой номенклатуре не все гладко - не так много на складах по состоянию на весну 2014 г. было, например, снарядов к тяжелой РСЗО "Смерч". Но тут факторы объективные: сама система была принята на вооружение Советской Армии только в 1987 г., а складирование боеприпасов для нее началось в 1989 г. Понятно, что в условиях позднего совка заложили не так много, как в "жирные" 1970-е.

Второй вопрос: что собираются строить и для чего? Судя по озвученным цифрам, на эти деньги можно построить только патронный завод. По самым скромным подсчетам, завод в три-четыре патронные линии полного цикла со средней производительностью порядка 200 патронов в минуту обойдется в $70 млн. В любом случае, несмотря на задекларированное стремление к стандартам НАТО, нам придется еще очень долго использовать оружие советского образца. А значит, Украине желательно иметь полноценное производство боеприпасов и минимально необходимых традиционных советских калибров - 9х18, 5,45х39, 7,62х39, 7,62х54R, 12,7х108 и 14,5х114, и западного образца, в которых уже сегодня нуждаются силовые структуры (а кроме армии, есть еще МВД, СБУ, Госпогранслужба), - 9х19, 5,56х45, 7,62х51, .338 Lapua Magnum, .50 BMG (12,7×99).

Но не стоит думать, что это очень быстрый процесс. Как свидетельствует мировая практика, от начала работ по строительной части до начала монтажа производственного оборудования пройдет не менее 1,5 года. И только затем будет пробный запуск линий, предсерийная отработка номенклатуры, шлифовка всего процесса и т. д.

И только после этого начнется важнейший этап - налаживания производственной кооперации, так как для производства патронов необходимо привлечение как минимум 20-25 разнопрофильных предприятий. Речь идет не только о производителях капсюлей и порохов, тут и поставщики для укупорочной тары, цветного металла, различных химических материалов для операций очистки и травления компонентов патронов и др. При этом далеко не все материалы, необходимые для патронного производства, можно будет приобрести на Западе. Поэтому вопрос импортозамещения в нашем случае будет стоять крайне остро.

И еще, почти наверняка нет смысла в государственном предприятии - на сегодня ни одна армия мира не в состоянии обеспечить 100%-ную загрузку крупному современному патронному заводу. А уж об эффективности государственного управления и говорить не приходится.

Как будет решаться вопрос с другими позициями боеприпасов - теми же гранатами для подствольников, пока непонятно. Однако хочется верить, что дело сдвинулось с мертвой точки и в ближайшие два-три года мы увидим реализацию проекта строительства одного (или даже нескольких) завода, что позволит в долгосрочной перспективе закрыть потребности нашей армии и даже выйти на мировой рынок.
 

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