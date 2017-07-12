Бои за Луганщину. Что стоит за попыткой прорыва боевиков на Попасную

Неслыханную по своей дерзости попытку прорыва совершили на днях террористы "ЛНР".

Идет только третья неделя так называемого "хлебного перемирия", а пророссийские террористы уже в открытую заявляют о своих претензиях на подконтрольные Киеву территории.

Мы уже писали, что пользуясь так называемым "перемирием", террористы сооружают все новые и новые опорные пункты в "серой зоне", а Россия гонит новые поезда и грузовики с оружием и личным составом на оккупированные территории. Явно не для сбора урожая.

В частности, особенно нагло ведут себя боевики на Луганщине, где недавно перешли от обстрелов к попыткам прорыва с последующим захватом украинских населенных пунктов. В частности, была попытка захватить Попасную в ночь на вторник 11 июля.

Но сначала российско-оккупационные войска провели мощный 30-минутный обстрел Троицкого, что находится немного южнее Попасной. Обстрел, в течение которого по позициям украинских военных было выпущено 45 мин и был ранен один украинский солдат, произошел около полуночи в ночь с понедельника на вторник и, очевидно, должен был служить отвлекающим маневром.

Кроме этого, в то же время боевики осуществили обстрел Новоалександровки, которая фактически прикрывает Попасную от линии фронта, а еще через час - снова по Троицкому, но уже из артиллерии. Украинской разведке удалось установить, что все три обстрела были осуществлены со стороны временно оккупированного Калинового.

А чтобы совсем запутать украинских защитников, несколько мин было выпущено и по Катериновке, которая находится севернее Попасной. Собственно, именно с этого направления и состоялась попытка прорыва боевиков "ЛНР", усиленных российскими наемниками (по данным разведки, на позиции в оккупированном Молодежном зашли кадровые российские военные).

Итак, пока длился минометный обстрел, вражеские группы продвинулись вперед до Катериновки, которая за Минскими соглашениями должна оставаться демилитаризованной. После этого они открыли огонь из подствольных гранатометов просто из села, "прощупывая" территорию в направлении Попасной.

По словам бойцов 24-й механизированной бригады, которая держит оборону на этом участке фронта, это по состоянию на сегодня типичная тактика террористов: подползти, выпустить несколько снарядов, проследить реакцию - если в ответ тихо, то подползти еще немного, и так далее.

"Они прощупывают. Если мы не откроем огонь, то завтра они будут здесь. Они когда стреляют, то и подползают", - рассказал боец 24-й бригады Вячеслав.

На этот раз удалось остановить продвижение боевиков, однако, можно не сомневаться - это не последняя их попытка захватить Попасную.

Здесь стоит напомнить, что Попасная всегда представляла немалый интерес для террористов. Еще во время горячего лета 2014-го года, когда украинские войска освобождали от террористов по несколько населенных пунктов за сутки, за Попасную разгорелся один из самых горячих боев. В отличие от Славянска и Краматорска, ее боевики добровольно покидать не хотели. Более того, уже после освобождения города батальоном "Донбасс", террористы совершили не одну попытку вернуть над ним свой контроль.

Попытки террористов при поддержке российской армии снова захватить Попасную происходили и в 2014-м, и в 2015-м годах, однако украинские защитники города всегда давали достойный отпор и не сдали город. Из последних неудачных попыток можно вспомнить нападение террористов 30 декабря 2016-го года и 1 февраля 2017-го года, которые привели к серьезным боевым столкновениям с потерями с обеих сторон.

Но какой интерес террористов в Попасной? На начало войны это был достаточно крупный город с населением в 22 тысячи человек. Однако, тяжелые бои, плюс постоянные обстрелы террористов, плюс постоянные попытки тех же террористов снова захватить город привели к тому, что уже в 2015-м году население Попасной сократилось до 4-х тысяч.

Тем не менее, сегодня Попасная остается последним городом на запад от так называемой "ЛНР", который мешает бандам Плотницкого расширить свой контроль до административной границы Луганской области, о чем он неоднократно заявлял.

Кроме этого, установив контроль над Попасной, террористы возьмут в полукольцо не только малозначимое для них Троицкое, но и важный Светлодарск, отрезав его от железнодорожного сообщения с Украиной. Ведь Попасная, кроме всего прочего, еще и важный железнодорожный узел.

Ну и не стоит забывать старую военную мудрость: чем больше враг вынужден обороняться, тем меньше он думает о собственном наступление. А именно этого наступления Вооруженных сил Украины и боятся больше всего боевики сегодня, когда украинская армия существенно окрепла, а им Россия не менее существенно урезала финансирование. Поэтому и пытаются заставить ВСУ думать об обороне. Насколько это им удастся - покажет время.