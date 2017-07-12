Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны
07:30 12.07.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №183/2017 от 11 июля 2017 относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году", - говорится в тексте указа.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
В решении СНБО "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году" говорится, что Кабинету министров Украины необходимо внести в Верховную Раду предложения к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (реестр № 6600 от 21 июня 2017 года), который готовится ко второму чтению, по установлению дополнительных бюджетных назначений.
В частности речь идет о том, что для Министерства обороны предполагается установление дополнительных бюджетных назначений за счет средств общего фонда Государственного бюджета Украины в объеме 352 млн грн, в том числе на выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военнослужащих - 249,8 млн грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 100 млн грн, на подготовку и участие сборной команды Украины в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" - 3 млн грн.
Также для Минобороны за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в объеме 4 млн грн, в том числе на закупку вооружения и военной техники - 1 млн грн, закупку и производство боеприпасов - 1,4 млн грн, строительство жилья для военнослужащих - 1 млн грн, современное вооружение и военную технику - 600 млн грн (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения - 300 млн грн, поставку бронетанкового вооружения БМ "Оплот" - 300 млн грн.
Для Национальной гвардии Украины предполагается установление дополнительных бюджетных назначений за счет средств общего фонда Государственного бюджета Украины на специальные средства в объеме 230 млн грн, а также за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) на закупку вооружения и техники в объеме 200 млн грн.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник принял решение рекомендовать правительству обеспечить в 2017 году дофинансирование потребностей сектора безопасности и обороны на сумму около 9 млрд грн.
Как уточнил секретарь СНБО Александр Турчинов, в общем объеме дофинансирования около 3 млрд грн планируется профинансировать из общего фонда госбюджета, и 6 млрд грн - из специального.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны
|НБУ 11 июля вышел на межбанк с покупкой доллара
|Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада отказала генпрокурору в привлечении нардепа Лозового к уголовной ответственности
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3% - НБУ
|Рада сняла неприкосновенность с депутата Довгого ("Воля народа")
|Чистые международные резервы НБУ в июне увеличились на 5,7% до $5,2 млрд
|Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дейдея ("Народный фронт")
|Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с Ryanair и возобновить переговоры
|Крах банка "Югра", как ожидается, станет самым дорогим в истории банковской системы России
Это интересно
|LG начнёт выпуск скручивающихся OLED-дисплеев через три года
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
|Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
|PwC составила рейтинг городов будущего
|10 самых богатых героев комиксов
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?