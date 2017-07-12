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Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
21:06 11.07.2017 |
Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности исключенного из фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата, но проголосовала против его задержания и ареста.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о привлечении к уголовной ответственности Б.Розенблата поддержали 296 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
В его поддержку проголосовали 113 депутатов фракции "Блок Петра Порошенко", 69 - фракции "Народный фронт", 26 депутатов фракции "Самопомич", 17 депутатов фракции Радиальной партии, 2 депутата фракции "Оппозиционный блок", по 12 депутатов фракции "Батькивщина" и группы "Видродження", 9 депутатов группы "Воля народа" и 36 внефракционных.
В то же время представления на задержание и арест Б.Розенблата парламентарии не поддержали - в поддержку соответствующего решения проголосовали только 183 и 181 парламентариев соответственно.
В частности, в поддержку задержания парламентария проголосовали 48 депутатов фракции БПП, 49 - фракции "Народный фронт", 25 - фракции "Самопомич", 9 - от "Батькивщины", 16 - от Радикальной партии, 2 - от "Оппозиционного блока", 2 - от группы "Видродження", 5 - от группы "Воля народа", 27 внефракционных.
В поддержку ареста парламентария проголосовали 48 депутатов фракции БПП, 47 - фракции "Народный фронт", 25 - фракции "Самопомич", 10 - от "Батькивщины", 16 - от Радикальной партии, 2 - от "Оппозиционного блока", 2 - от группы "Видродження", 5 - от группы "Воля народа", 26 внефракционных.
Единственным депутатом, проголосовавшим против как постановления о задержании, так и постановления об аресте Б.Розенблата стал первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник (фракция "Народный фронт"). При этом он поддержал постановление о привлечении Б.Розенблата к уголовной ответственности.
Перед голосованием П.Пинзеник напомнил, что его комитет рекомендовал парламенту поддержать представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста Б.Розенблата.
По его словам, на такое решение повлиял показанный во время заседания комитета фильм (видеоматериалы) о возможной причастности Б.Розенблата к коррупционным схемам, связанным с нелегальной добычей и сбытом янтаря.
Как сообщалось, 20 июня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций. В том числе был задержан охранник Б.Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.
Прокуратура продемонстрировала членам регламентного комитета парламента аудиозаписи разговоров с якобы участием помощницы М.Полякова, где она обсуждает с агентом, внедренным следствием в схему, согласно которой депутат может вносить законодательные изменения за финансовую выгоду. Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, на которых передают деньги, по словам представителей прокуратуры, помощникам М.Полякова и Б.Розенблата.
Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
Сам Б.Розенблат отрицает получение взятки, но признает, что готовил поправки в законопроект о добыче янтаря, о которых говорил Н.Холодницкий.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 21 июня направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Б.Розенблата, в действиях которого, по его словам, усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.
7 июля 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно народного депутата Б.Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.
10 июля вечером парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" большинством голосов приняла решение исключить Б.Розенблата из фракции по его просьбе, а также поддержала снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Б.Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".
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