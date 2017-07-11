Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, но проголосовала против его задержания и ареста

Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Максима Полякова (фракция "Народный фронт"), но проголосовала против его задержания и ареста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о привлечении к уголовной ответственности М.Полякова поддержали 250 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

В частности, в его поддержку проголосовали 110 депутатов фракции "Блок Петра Порошенко", 51 - фракции "Народный фронт" (2 против), 26 депутатов фракции "Самопомич", 11 депутатов фракции "Батькивщина", 16 депутатов фракции Радиальной партии, 1 депутат фракции "Оппозиционный блок", 7 депутатов группы "Воля народа" и 28 внефракционных. При этом в поддержку этого решения не проголосовал ни один депутат группы "Видродження".

В то же время представления на задержание и арест М.Полякова поддержали только 125 и 111 парламентариев соответственно.

В частности, в поддержку задержания М.Полякова проголосовали 49 депутатов фракции БПП, 25 - фракции "Самопомич", 8 - от "Батькивщины", 15 - от Радикальной партии, 1 от "Оппозиционного блока", 2 - от группы "Воля народа", 25 внефракционных, и ни один депутат фракций "Народный фронт" и группы "Видродження". 3 представителя "Народного фронта" проголосовали против.

В поддержку ареста М.Полякова проголосовал 41 депутат фракции БПП, 25 - фракции "Самопомич", 7 - от "Батькивщины", 15 - от Радикальной партии, 1 от "Оппозиционного блока", 22 внефракционных, и ни один депутат фракций "Народный фронт", групп "Видродження" и "Воля народа". 4 представителя "Народного фронта" проголосовали против.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в парламенте заявил: "Вина народного депутата Украины Полякова доказывается протоколами по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий, аудио- и видеоконтроля, которые чётко указывают, что народный депутат Украины Максим Поляков знал сумму взятки, срок его передачи и способ разделения этой суммы между народным депутатом Поляковым и другим народным депутатом Украины Розенблатом (исключённый из фракции БПП Борислав Розенблат - ИФ)".

В свою очередь, М.Поляков подчеркнул, что отвергает все обвинения НАБУ в свой адрес о связях с янтарной мафией. "Где я и где янтарь?", - задал М.Поляков риторический вопрос во время своих объяснений по представлениям генпрокурора.

Как сообщалось, 21 июня генпрокурор Ю.Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества (преступление инкриминируется по ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Позднее прокуратура продемонстрировала членам регламентного комитета парламента аудиозаписи разговоров с участием, в частности, помощницы М.Полякова Татьяны Любонько, где идет обсуждение с агентом, внедренным следствием в схему, согласно которой депутат может вносить законодательные изменения за финансовую выгоду. Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, на которых передают деньги, по словам представителей прокуратуры, помощникам М.Полякова и нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

Ю.Луценко пояснял, что данная операция осуществляется по фактам реализации коррупционных схем в сфере незаконной добычи янтаря. Он подчеркнул, что парламентарий может вносить различные законопроекты и поправки к законодательным инициативам на свое усмотрение, но закон не позволяет ему заниматься вымогательством денег за эту деятельность.

М.Поляков заявляет, в рамках следственных действий его помощники были умышленно провоцированы на получение взятки. Кроме того, он выразил возмущение тем, что, по его словам в материалах дела не содержатся стенограммы его общения с агентом, где он заверяет, что деньги ему не нужны.

В совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры было указано, что доказательства, свидетельствующие о причастности М.Полякова к коррупционной схеме, связанной с нелегальной добычей и продажей янтаря, собраны детективами НАБУ и прокурорами САП законно с соблюдением требований законодательства.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассмотрел представления генпрокурора и одобрил решение относительно данных представлений.

