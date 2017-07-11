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Рада отказала генпрокурору в привлечении нардепа Лозового к уголовной ответственности
19:26 11.07.2017 |
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представление генпрокурора пленарном заседании во вторник поддержали только 177 народных депутатов.
В частности, фракция "Блок Петра Порошенко" дала в поддержку этого решения 76 голосов, "Народный фронт" - 42, "Самопомич" – 26, "Батькивщина" – 9, внефракционные – 24. Фракции "Оппозиционного блока", Радикальной партии, группы "Видродження" и "Воля народа" не дали ни единого голоса "за".
При этом 13 депутатов фракции Радикальной партии, 6 "Народного фронта" и по одному от "Воли народа" и внефракционных проголосовали против этого решения.
Как сообщалось, 21 июня Генпрокуратура направила в парламент представление о даче согласия на привлечение А.Лозового к уголовной ответственности. Генпрокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,7 млн грн.
Ю.Луценко заявлял, что А.Лозовой умышленно уклонялся от уплаты налогов с 2007 года: "Умышленно не подавал декларации о доходах, чтобы с них не платить налоги, и это было систематически в течение 2007-2015 годов, пока он занимался трудовой деятельностью".
Регламентный комитет Верховной Рады признал законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным представление генпрокурора о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности А.Лозового.
19 мая А.Лозовой заявил, что считает намерение Ю.Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность политической расправой и не собирается уезжать из Украины.
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