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Рада сняла неприкосновенность с депутата Довгого ("Воля народа")
19:09 11.07.2017 |
Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа").
За снятие неприкосновенности проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
За снятие неприкосновенности проголосовали: 107 из 139 депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", 64 из 81 - "Народного фронта", 0 из 43 - "Оппозиционный блок", 25 из 26 - "Объединение "Самопомощь", 0 из 26 - группа "Партия "Відродження", 11 из 20 - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 16 из 20 - Радикальная партия Олега Ляшко, 0 из 17 - группа "Воля народа" и 28 из 50 - внефракционных.
В частности, против снятия неприкосновенности проголосовали первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Рады Павел Пинзеник (НФ), депутат Вадим Новинский (ОБ) и депутат Максим Саврасов (БПП).
Депутат Рады подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
В материалах следствия отмечается, что в результате незаконных действий занимавшего на тот момент должность секретаря Киевского городского совета Довгого, совершенных в соучастии с другими должностным лицами, из коммунальной собственности были незаконно выведены 10 земельных участков заказника местного значения "Жуков остров" общей площадью 44,25 га.
Согласно материалам следствия, Довгий совместно с должностными лицами Главного управления земельных ресурсов Киева и другими лицами обеспечил 1 октября 2007 принятие депутатами Киевсовета решения о незаконной передаче земли.
В представлении отмечается, что Довгий, нарушая регламент, вносил в повестку дня изменения с голоса, а депутаты не имели на руках документов при голосовании.
В результате указанных незаконных действий, согласно справке Государственной инспекции сельского хозяйства в Киеве, были нанесены убытки в размере 81 726 691 гривна.
Ранее комитет Рады по вопросам регламента и организации работы парламента счел, что представление на Довгого имеет существенные недостатки в части обоснования злоупотребления народным депутатом полномочиями на должности секретаря Киевского горсовета, а также в части умысла злоупотребления властными полномочиями в пользу третьих лиц.
Как сообщали Українські Новини, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Довгого.
Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт").
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