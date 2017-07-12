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Чистые международные резервы НБУ в июне увеличились на 5,7% до $5,2 млрд
17:27 11.07.2017 |
Чистые международные резервы НБУ в июне увеличились на 5,7% до 5,234 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
По данным Нацбанка, чистые международные резервы НБУ в июне увеличились с 4,95 млрд долларов до 5,234 млрд долларов.
С начала года чистые резервы НБУ увеличились на 23,9% с 4,224 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне международные резервы Национального банка увеличились на 2% до 17,97 млрд долларов по сравнению с маем.
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