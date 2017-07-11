Верховная Рада не удовлетворила представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата (фракция "Народный фронт") Евгения Дейдея.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали только 192 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Во время выступления в парламенте генпрокурор заявил, что Е.Дейдей прибегнул к фальсификации фактов, чтобы избежать ответственности за незаконное обогащение.

"САП внесла представление о незаконном обогащении Дейдея еще 3 мая текущего года, я его вернул, потому что не был убежден в достаточности доказательств, что кредит в 2,5 млн грн жена депутата не получала, это было все фиктивно. После САП предоставила разрешенное судом прослушивание ряда фигурантов, в частности кредитора жены Дейдея, из чего понятно, что кредит фиктивный, о нем договаривались после того, как началось следствие", - сказал он, выступая в сессионном зале парламента.

Ю.Луценко также опроверг заявление депутата о том, что расследование в отношении его является политической расправой.

"НАБУ начало дело по вероятному незаконному обогащению Дейдея 16 ноября 2016 года. Это дело никак не связано с политической позицией Дейдея. Если у него есть аргументы, он сможет себя защитить, но надо дать возможность следствию поступать с ним, как с каждым рядовым украинцем, который стоял на Майдане", - сказал генпрокурор.

В свою очередь Е.Дейдей выразил убеждение, что инкриминируемые ему обвинения имеют политическую составляющую. "Есть человек, который подтвердил, что он давал деньги. На этом доказательная база у них закончилась. Я прошу депутатов при голосовании принимать решение по совести", - сказал он.

По словам лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, "дело Дейдея" шито белыми нитками", однако фракция поддерживает представление генпрокурора, поскольку депутат имеет право доказать свою правоту в суде.

"Для того, чтобы не было обвинений, что здесь кто-то прячется за депутатскую неприкосновенность, мы решили поддержать это представление, но в конце концов считаю политически мотивированными действия НАБУ… Это чистый политический заказ", - заявил М.Бурбак.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам регламента 3 июля рассмотрел представление генерального прокуратора Украины на дачу согласия Верховной Рады на привлечение к ответственности, задержание и арест Е.Дейдея. Представление было передано с выводами комитета спикеру Верховной Рады для дальнейшего рассмотрения сессией. При этом комитет при рассмотрении представлений в отношении Е.Дейдея счел их необоснованными и немотивированными.

Согласно регламенту, представления генерального прокуратора Украины на дачу согласия Верховной Рады на привлечение к ответственности, задержание и арест народных депутатов должны быть рассмотрены парламентариями в течение 7 дней после их рассмотрения регламентным комитетом парламента.

Расследование по факту незаконного обогащения Е.Дейдея было начато в ноябре 2016 года. В ходе досудебного расследования на основании анализа электронных деклараций было установлено, что парламентарий в 2015-2016 гг. приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых более чем в 4 раза превышает совокупный доход семьи за весь период получения доходов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, супруга парламентария по инвестиционному договору приобрела квартиру, стоимость которой составляет более 2,8 млн грн. Кроме того, супруги приобрели два автомобиля, стоимость каждого из которых превышает 1,5 млн грн.

В своей декларации Е.Дейдей указал, что его супруга получила займ на 3,5 млн грн от гражданина Игоря Линчевского, который проживает в г.Днепр. Генпрокурор отметил, что фиктивный характер займа подтверждают материалы оперативно-розыскных действий и протокол допроса самого И.Линчевского, в котором "подтверждаются факт привлечения последнего для сокрытия источников происхождения денег".

На заседание комитета пришел И.Линчевский и сообщил, что действительно одолжил деньги Е.Дейдею для его жены. По его словам, изначально был устный договор займа, он несколько раз привозил деньги в Киев, а впоследствии "оформил договор".

Е.Дейдей отвергает инкриминируемые ему действия.