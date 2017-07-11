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Крах банка "Югра", как ожидается, станет самым дорогим в истории банковской системы России
13:23 11.07.2017 |
Банк "Югра", входящий в двадцатку крупнейших в России по объему вкладов населения и в тридцатку - по величине активов, с 10 июля перешел под внешнее управление АСВ сроком на полгода в связи с "неустойчивым финансовым положением". Кроме того, ЦБ объявил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Мораторий является страховым случаем.
Крах этого банка, как ожидается, станет самым дорогим в истории банковской системы России. Вкладчикам банка причитается 170 млрд рублей страховых выплат, которые должны начаться не позднее 24 июля. До сих пор рекордной считалась выплата 35 млрд рублей вкладчикам "Мастер-банка".
В фонде страхования вкладов, которым управляет АСВ, нужной суммы нет. В связи с этим дополнительные денежные вливания в фонд готов провести ЦБ, заявил в понедельник зампред Центробанка Василий Поздышев. "При необходимости мы увеличим финансирование", - сказал зампред, уточнив, что "на совет директоров АСВ пока этот вопрос не выносился".
У ЦБ просто нет другого выхода, кроме как "печатать" новые деньги, увеличивая кредитный лимит АСВ, подтверждают эксперты, мнение которых приводит Finanz.ru.
За январь-май для АСВ наступило 22 страховых случая, из фонда вкладчикам было выплачено 110 млрд рублей, еще 20 млрд предстоит оплатить. При этом поступило в фонд от банков лишь 63,1 млрд рублей.
Несмотря на то, что ставка отчислений регулярно повышается, а сборы превысили прошлогодние на 38%, фонд живет в режиме хронической нехватки денег - его размер, по сути, "имеет отрицательное значение, и это отрицательное значение растет", считает главный аналитик "Сбербанка" Михаил Матовников.
"Дыра" покрывается за счет кредитов от ЦБ, которые представляют из себя чистую денежную эмиссию, напоминает директор по исследованиям и аналитике "Промсвязьбанка" Николай Кащеев.
Судя по статистике, "печатный станок" ЦБ стал главным источником пополнения фонда в 2014-15 годах - с того момента, как стартовала масштабная расчистка банковского сектора, в ходе которой с рынка было принудительно эвакуировано 338 банков.
За 3,5 года такой политики АСВ выплатило вкладчикам лопнувших банков 1,1 трлн рублей. Из них 657 млрд рублей было получено в виде кредита от ЦБ.
Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА "Рейтинг", банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов - 323,9 млрд рублей.
На кредиты акционерам, по оценкам ЦБ, приходится больше половины кредитного портфеля, сообщила в понедельник газете "Ведомости" директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, отметила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
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