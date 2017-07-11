Совет ЕС завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом - Порошенко

Совет Европейского Союза во вторник днем завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и в среду в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей этого Соглашения, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", - заявил П.Порошенко в своей странице в Фейсбук во вторник.

Глава Украинского государства также подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".

По словам П.Порошенко, этот новый этап - этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир.

"Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение. Убежден, мы победим. Украина обязательно будет в семье европейских народов - и в ЕС, и в НАТО", - заключил глава государства.

Как сообщалось, о том, что украинская и европейские стороны находятся на завершающем этапе согласования дат очередного саммита Украина-ЕС, проведение которого в текущем году должно пройти в Украине, сообщил 17 мая 2017 года заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы сейчас активно готовимся к саммиту Украина-ЕС. Хочу напомнить: в этом году он должен пройти в Украине. Думаю, это будет Киев. Мы - на завершающей стадии согласования дат проведения саммита", - сказал он. П.Порошенко и Д.Туск в ходе телефонного разговора скоординировали позиции перед саммитом "Большой Семерки" и договорились провести очередной саммит Украина-Европейский Союз 13 июля 2017 года в Киеве.

Ж.-К.Юнкер 30 мая приветствовал голосование Сената Нидерландов по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Он выразил надежду, что процесс ратификации завершится до июльского саммита Украина-ЕС.