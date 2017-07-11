Почему украинские ДРГ облюбовали Донецк

Руслан Рудомський / Depo.ua

Несмотря на так называемый режим прекращения огня, на Донбассе продолжаются боевые действия.

Только на прошлой неделе мы писали, что город Донецк понемногу превращается в арену полноценных боевых действий, как снова появился повод об этом поговорить.

В течение выходных террористы с территории города "кошмарили" позиции Вооруженных сил Украины вблизи Песок, Марьинки и Авдеевки, иногда переходя на обстрелы мирных кварталов. Оборону здесь держит 72-я отдельная механизированная Красноградско-Киевская бригада (72-я ОМБр).

Конечно, спокойно на это все смотреть никто не собирался, поэтому ответ украинских военных был лишь вопросом времени.

Началось все в понедельник, взрывом в районе Донецкого аэропорта около 13:15 по Киевскому времени. Причину взрыва до сих пор не установили (предполагают, что сдетонировал снаряд), однако известно, что он был настолько мощным, что услышали его даже в центре города. По другим данным взрыв прогремел в районе завода "Точмаш", который находится на Путиловцах (промзона, часть Киевского района).

Около 19:00 стало известно о пулеметном бое в Спартаке, который находится под контролем террористов и примыкает к Киевскому району Донецка. Все это - северо-восточная часть так называемой "столицы ДНР", откуда террористы любят обстреливать Авдеевку.

На юго-восточном направлении, откуда ведутся обстрелы Марьинки, также было жарко. После 20:00 там началась перестрелка на Трудовских (конгломерат поселков бывших шахт Трудовской группы). Удалось зафиксировать сообщение о громкой перестрелке, на так называемой, Жилплощадке (жилой район, построенный для работников шахты № 5-бис "Трудовская", асфальтового и кирпичного заводов) и дым на улице Брикетной - очевидно, что-то или загорелось в результате взрыва или обстрела, или банально подожгли. Это все Петровский район Донецка.

Итак, судя из написанного выше можно сделать вывод, что этой ночью на территории Донецка действовали несколько украинских ДРГ, а то и групп ССО. "Шумели" они преимущественно в "пограничных" западных районах города: Петровском и Киевском.

Собственно, мы уже писали, что отношения ВСУ и террористов Донецка уже приобретают признаки определенного постоянства: сначала террористы с огневых позиций, расположенных на территории города, обстреливают подконтрольные Киеву территории, потом украинские воины путем вылазок в тыл врага, или точной работой оборудованной планшетами артиллерии "гасят" эти огневые точки и на некоторое время в этом районе наступает тишина. А потом все повторяется по новому. Примерно такую цикличность Донецкого бытия мы наблюдаем уже не первую неделю.

Как долго это продлится - неизвестно. Однако, известно другое: во времена глобального гибридного терроризма, частью которого по всем признакам является нынешняя военная агрессия России на Донбассе, Донецк стал крупной прифронтовой площадкой с плотной жилой застройкой, с которой можно почти безнаказанно вести обстрелы подконтрольной Киеву территории - как военных позиций, так и мирных поселений. Чем собственно и занимаются в течение трех последних лет террористы "ДНР".

Что интересно, до недавнего времени эти обстрелы действительно проходили для них почти безнаказанно, ведь с украинской стороны линии фронта хорошо понимают: какими бы "ватными" не были жители Донецка, но это, прежде всего, мирное население.

Однако, время не стоит на месте и украинская армия постепенно модернизируется и совершенствуется. И как-то так совпало, что появление в украинских артиллеристов планшетных компьютеров со специальными программами наведения огня совпало с началом ликвидации огневых точек боевиков на территории густонаселенных городов. Мы уже писали о том, как "гасились" огневые точки боевиков в Донецке раньше.

Итак, как показывают события последних недель: можно сколько угодно договариваться о перемирии и объявлять различные режимы тишины, но пока боевики не получат "по шапке" - они не успокоятся.