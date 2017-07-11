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Ryanair заявил об отказе от входа в Украину из-за нарушения "Борисполем" своих обязательств
21:04 10.07.2017 |
Крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair объявила об отмене своего запланированного входа в Украину после того, как государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) нарушило соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным, говорится в заявлении компании в понедельник.
"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", - прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).
По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.
"В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест только в первый год (полетов), которые обеспечило бы значительный рост экономики Украины", - добавил Д.О'Брайен.
Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".
По его словам, Ryanair передаст планировавшиеся для Украины мощности конкурирующим рынкам, таким как Германия, Израиль и Польша.
"Ryanair вырастет с 130 миллионов пассажиров в этом году до 200 миллионов пассажиров к 2024 году и сохраняет надежду, что Украина сможет принять участие в этом росте в определенный момент в будущем", - сказал О'Брайен.
Компания в сообщении предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.
Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.
Среди других таких условий, как утверждает директор аэропорта, - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.
П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.
Такую позицию резко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он вновь выразил предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "Международные авиалинии Украины", задолжавшей бюджету около 400 млн грн
Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора. Он также напомнил об указе президента, которым поручено увеличить количество авиарейсов в аэропорты государств-членов ЕС, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели "лоу-кост", и поручении премьера разработать программу развития рынка авиаперевозок, а также аэропортов.
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