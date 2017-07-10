Аваков vs Левочкин. Кто победит в войне за социализм

Понятно, что с Кивы не выйдет нового Мороза. Но, похоже, это никому и ненужно.

Информация о том, что Илья Кива возглавил Социалистическую партию Украины, вызвала в соцсетях активное обсуждение, а еще больше - шуток. Учитывая экспрессивность бывшего руководителя департамента противодействия наркопреступности Нацгвардии, подобная реакция не удивляет. Так же и тот факт, что история с лидерством Кивы в СПУ быстро переросла в громкий скандал. Некоторые члены этой политсилы, в частности, экс-председатель фракции Соцпартии в ВР пятого созыва Иван Бокий, заявили что, советник главы МВД не имеет никакого отношения к СПУ, а съезда партии на самом деле не было.

Тут надо пояснить, что в течение последних лет в Соцпартии идет внутренняя борьба за то, кто будет контролировать этот бренд. После того, как в 2012 году многолетний лидер социалистов Александр Мороз ушел с должности, его место занял Петр Устенко. Впрочем, уже через год на партсъезде новым председателем избрали на тот момент народного депутата фракции Партии регионов Николая Рудьковского, а Устенко "нарисовали" должность лидера партии, внеся необходимые изменения в партийный устав.

В 2014 году произошел раскол: на съезде выразили недоверие Устенко, его сняли с должности лидера СПУ, а Рудьковского переизбрали председателем. Обиженный Устенко подал в суд, что привело к затяжному конфликту. Интересно, что совсем недавно, 13 июня, Высший админсуд Украины принял решение, согласно которому Устенко таки отстранили с должности лидера партии. Учитывая все эти судебные баталии, появление Киви в Соцпартии не до конца понятно. Хотя бы потому, что пока не понятно, с кем он (или за него) договаривался. Если с Устенко - это одна история, которая рискует привести к длительным разборам в судах и СМИ, ведь оппоненты советника Авакова говорят о попытке рейдерской атаки на партию. Если же эспресивному полтавчанину удалось найти взаимопонимание с Рудьковским, тогда стоит ждать разговоров о продаже партии. Не исключено, что для этого Соцпартию и не закрывали, как проект. Да и вообще - трудно представить, что Рудьковский вернется в большую политику. Под малиновыми знаменами социалистов, или еще под какими-то.

Интересным в контексте развития скандала выглядит и возмущение другого полтавчанина, нардепа Сергея Каплина, которого СМИ считают близким к группе влияния одиозного экс-главы АП Януковича Сергея Левочкина. Каплин, напомним, сейчас является председателем Социал-Демократической партии. "Официально заявляю, что я и моя команда включается в борьбу за права партийцев СПУ, за защиту прав партии. СДП и СПУ надерет зад самозванцам", - отметил нардеп. С какой стати Каплину бросаться на амбразуру за чужую партию? Пожалуй, ответ на этот вопрос в страшной нелюбви к команде Арсена Авакова, которая в течение последних трех лет жестко грызлась с Левочкиным. В том числе за канал "Интер". А появление Кивы в СПУ добавляет головной боли спонсорам Каплина.

Сейчас на "левом" фланге кроме "эсдеков" Каплина функционирует еще и партия "Социалисты" во главе с экс-министром иностранных дел времен Януковича Леонидом Кожарой (в этот проект перешел и бывший экс-министр внутренних дел Василий Цушко), которая также устраивает различные уличные акции. Обычно, "ватного" толка. Но, по большому счету, они с Каплиным не пересекаются. Еще можно вспомнить маргинальный проект Василия Волги "Союз левых сил", который явно находится в полукоматозном состоянии. В прошлом году стало известно, что Александр Мороз стал председателем партии "Правда и справедливость". И о ней после этого больше ничего не было слышно.

А вот если Кива действительно подомнет под себя СПУ, тогда "эсдекам" и другим левым и псевдолевым будет туго. Как известно, Каплин сфокусировался на проведении разнообразных акций под Кабмином. Последний пример - митинг пенсионеров МВД, чьи требования поднять пенсии откровенно были направлены на то, чтобы едко задеть Авакова. Можно прогнозировать, что в качестве алаверды активисты-"социалисты" Кивы начнут митинговать под бизнес-центром "Парус", где, как говорят, Левочкин снимает офис. Или же выступят за национализацию "Интера". Или, самый простой вариант, - стенка на стенку. Кто левее - социалисты или эсдеки. Аваков или Левочкин...