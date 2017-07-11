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Комитет Рады по соцполитике рекомендует парламенту принять пенсионную реформу за основу
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечениия рекомендует парламенту принять правительственный законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании профильного комитета в среду. За него проголосовали три из четырех присутствующих на заседании комитета депутата. В целом в комитете - семь депутатов.
Глава комитета Людмила Денисова (фракция "Народный фронт") отметила, что имеющиеся к законопроекту предложения необходимо отработать перед вторым чтением, и добавила, что благодаря перерасчету законопроект позволит повысить существующие минимальные пенсии.
Глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, в свою очередь, заяаил, что снижение коэффициента учета страхового стажа до 1 с 1,35 не будет стимулировать граждан работать дольше. Он предложил, что пенсионная реформа могла бы устанавливать дифференцированный коэффициент: до 25 лет стажа - 1; до 30 - 1,1; до 35 - 1,2 и т. д.
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