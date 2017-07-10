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Украина и НАТО начинают дискуссию по ПДЧ - Порошенко
13:45 10.07.2017 |
Украина начинает дискуссию с Североатлантическим альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, заявил президент Петр Порошенко.
"Мы считаем необходимым, и сегодня об этом четко заявили, начать дискуссию о предоставлении плана действий относительно членства. Наши предложения относительно дискуссии были с удовольствием приняты", - сказал П.Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник в Киеве.
При этом президент отметил, что в настоящее время Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО.
"Мы имеем план на эти три года - до 2020-го. Мы четко знаем, что делать. Это впервые в Украине, когда четко разработана "дорожная карта", что и когда делать, когда Украина будет соответствовать критериям, когда реформы будут имплементированы...", - добавил он.
В свою очередь, Й.Столтенберг сказал, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути к сближению с Альянсом, а также будет содействовать реализации реформ, переходу на стандарты НАТО.
"Только страны-члены Альянса и Украина, когда придет время, будут определять вопрос членства в НАТО", - уточнил он.
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