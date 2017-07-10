Украина и НАТО начинают дискуссию по ПДЧ - Порошенко

Украина начинает дискуссию с Североатлантическим альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, заявил президент Петр Порошенко.

"Мы считаем необходимым, и сегодня об этом четко заявили, начать дискуссию о предоставлении плана действий относительно членства. Наши предложения относительно дискуссии были с удовольствием приняты", - сказал П.Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник в Киеве.

При этом президент отметил, что в настоящее время Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО.

"Мы имеем план на эти три года - до 2020-го. Мы четко знаем, что делать. Это впервые в Украине, когда четко разработана "дорожная карта", что и когда делать, когда Украина будет соответствовать критериям, когда реформы будут имплементированы...", - добавил он.

В свою очередь, Й.Столтенберг сказал, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути к сближению с Альянсом, а также будет содействовать реализации реформ, переходу на стандарты НАТО.

"Только страны-члены Альянса и Украина, когда придет время, будут определять вопрос членства в НАТО", - уточнил он.