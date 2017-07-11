Стали известны ультимативные требования Ryanair, которые не устраивают Борисполь

Стали известны требования, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры.

Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передает корреспондент Экономической правды.

Как сообщается, среди списка требований есть незаконные и невозможные, по мнению Рябикина, например:

* бесплатная аэронавигация,

* бесплатные стойки регистрации,

* бесплатные стоянки для такси,

* бесплатные площади для рекламы,

* бесплатная аренда площадей в терминале,

* бесплатная система приема багажа,

* бесплатные офисы для продажи авиабилетов,

* бесплатная земля для строительства отеля,

* закрепление мест стоянок для самолетов,

* бесплатные офисы для службы аренды автомобилей,

* единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов,

* выплата аэропортом 35% из доходов магазинов duty-free,

* 60-дневное кредитование со стороны аэропорта.

Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

После длительных переговоров 5 июля директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что они подписали договор с европейской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

6 июля появилась информация, что "Борисполь" подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.

Лоукостер Ryanair не согласился на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.

По словам Рябикина, "Борисполь" не может учесть все требования компании Ryanair, так это будет стоить ему 2 миллиарда убытков в год.