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Стали известны ультимативные требования Ryanair, которые не устраивают Борисполь
13:34 10.07.2017 |
Стали известны требования, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры.
Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передает корреспондент Экономической правды.
Как сообщается, среди списка требований есть незаконные и невозможные, по мнению Рябикина, например:
* бесплатная аэронавигация,
* бесплатные стойки регистрации,
* бесплатные стоянки для такси,
* бесплатные площади для рекламы,
* бесплатная аренда площадей в терминале,
* бесплатная система приема багажа,
* бесплатные офисы для продажи авиабилетов,
* бесплатная земля для строительства отеля,
* закрепление мест стоянок для самолетов,
* бесплатные офисы для службы аренды автомобилей,
* единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов,
* выплата аэропортом 35% из доходов магазинов duty-free,
* 60-дневное кредитование со стороны аэропорта.
Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.
После длительных переговоров 5 июля директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что они подписали договор с европейской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.
6 июля появилась информация, что "Борисполь" подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.
Лоукостер Ryanair не согласился на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.
По словам Рябикина, "Борисполь" не может учесть все требования компании Ryanair, так это будет стоить ему 2 миллиарда убытков в год.
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