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Динамика украинских оптовых цен на сжиженный газ в 2017 г. еще раз подтвердила непрогнозируемость рынка
12:25 10.07.2017 |
Казалось бы, наблюдаемый сегодня скачек был ожидаемым, но как всегда никто не мог предположить, что он произойдет так резко. 1 000 грн за день - явный признак нервозности трейдеров, которые пытаются частично компенсировать убытки, собравшиеся за несколько месяцев. Хотя сами операторы уже говорят, что впереди старые «грабли» - новый перелив рынка и последующее падение цен. Ситуация вновь оголила главный порок этого рынка - огромный теневой сегмент.
«В какую бы цену ни заходил сегодня импорт, завтра он будет продаваться уже на 100-200 грн дешевле», - кратко описывал ситуацию участник аукциона «Укргаздобычи» в начале июня. Он жаловался, что с конца апреля маржа в опте начала сжиматься, а летом закатилась в минус. Так живет украинский оптовый рынок последние два года.
Данные «Консалтинговой группы А-95» показывают, что в первом квартале 2017 г. опт колебался в узком коридоре 17 400-18 200 грн/т. На новостях об ограничении отгрузок из РФ газ дорожал почти весь апрель. К середине месяца цена перевалила за 20 700 грн/т. А дальше - только вниз, причем скачкообразно. В итоге за 9 недель цена обвалилась на треть, - до 14 600 грн/т.
Сжатая до упора ценовая пружина выстрелила при первых признаках дефицита. Трейдеры говорят, что в ближайшее время цена вырастет до 18 000-20 000 тыс./т. Но главный вопрос в другом: надолго ли она там задержится?
В этом году привычной для рынка ситуации поспособствовали несколько факторов. Первый - апрельский цейтнот, вызванный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЕК), который стимулировал рынок складировать газ. В результате слаженной работы были сформированы беспрецедентно высокие запасы: баланс апреля-мая 2017 г. превысил прошлогодний на 22%. Хотя и тогда газа было очень много.
«Наши базы залиты по крышку. На подъездных путях ожидают разгрузки еще несколько десятков цистерн», - вспоминает ситуацию в апреле-июне Николай Пузырный, коммерческий директор «УПК Групп», которая хранит на Макаровской и Мелитопольской ГНС газ многих компаний. Он говорит, что на других ГНС ситуация аналогичная.
Трейдер, знакомый с ситуацией на ГНС «облгазов», мощности которых арендует «Глуско Украина», также подтвердил, что все объекты с марта по июнь оставались заполненными. Некоторые станции тогда даже попали под конвенцию «Укрзализныци» из-за сверхнормативного накопления груженых вагонов на путях.
Накапливая запасы, трейдеры ждали роста в связи с ограничениями ФСТЭК. Нехватка российских объемов сулила повышение на $80-100/т.
Но ситуация развернулась в противоположную сторону. Огромные запасы в Украине закрыли этот рынок для российских экспортеров. Они ушли на Польшу и другие страны Восточной Европы, обвалив котировку на Бресте.
Виталий Соколов из «Пропан-Трейда» также подчеркивает, что в апреле к нам хлынули дополнительные объемы газа из Беларуси, получившей прежние объемы российской нефти во II квартале.
К факторам обвала котировок в Бресте некоторые трейдеры причисляют тактику «Сибура», крупнейшего поставщика СУГ в Польшу. В трейдерских кругах не первый год циркулирует информация о том, что россияне точечными вливаниями дешевого ресурса дополнительно снижают котировку на Бресте. «Argus DAF Брест - ключевая котировка, к которой в том числе привязаны цены на ШФЛУ, которое закупает «Сибур» для своих ГПЗ», - говорит источник в международной трейдинговой компании. По его словам, в мае 2016 г. в Польше наблюдалась та же картина.
Так или иначе, крах ключевого индикатора ожидаемо увлек за собой вниз стоимость СУГ в Украине.
Мелкие источники больших проблем
Обратим внимание на интересный факт: и средняя цена по Украине, и котировка в Бресте снизились в апреле-июле на 30%. Это не совсем логичная ситуация, поскольку стоимость газа на границе занимает в оптовой цене не более 70%, остальное приходится на налоги, затраты и маржу оптовиков. При 30%-ном снижении стоимости импорта опт должен был упасть максимум на 20%.
Более того, будучи основательно переполненным, рынок Украины явно должен был повременить с падением, чтобы распродать запасы. Но в последние годы снижение цен происходит стремительно, почему?
Главным виновником этого является второй, сугубо украинский фактор - огромный нелегальный оборот газа.
Апогей борьбы с нелегальными АГЗП в Киеве, в эпицентре потребления, пришелся именно на апрель. С мая вездесущих бочек нет. А тем временем за годы своего бурного существования нелегальный сектор «оброс» длинными контрактами на импорт ресурса, и вообще стал крупнейшим каналом сбыта газа в Украине. Имеющиеся у нелегалов запасы, а также доезжающий по «термам» газ также стал одной из весомых причин весеннего профицита. По словам Соколова из «Пропан-Трейда», крупные оптовики никогда не спешили перекупать ресурс у «мелочи»: «На «перелитом» рынке первоочередная задача - продать свои запасы».
Помимо так называемых «дырочников», паразитирующих на розничном рынке, в 2016-2017 гг. нелегалы активизировались в оптовом сегменте, став мощным фактором влияния и вызванной этим нестабильности. Как это работает? Предприниматели помельче берут газ в опте, крупные - закупают у производителей сами. Далее ресурс продается либо нелегальным розничникам на 200 грн дешевле за наличные, либо через несколько подставных фирм выводится в стройматериалы и другие товарные позиции, использование которых трудно отследить. В результате правильных «скруток» формируется внушительный налоговый кредит, а вырученный «кеш» сдается за 4-7% в конвертационные центры.
На падающем рынке действия нелегалов - скупка газа с мгновенной перепродажей на 100-200 грн дешевле - дает эффект снежного кома. Цены начинают рушиться, загоняя «белых» операторов в убытки. К слову, эта напасть присуща и оптовому рынка дизельного топлива.
В ближайшее время жизнь «схематехников» обещает усложниться. Во-первых, «вырубка» нелегальных АГЗП в столице значительно сократила спрос на газ за наличные. Во-вторых, с 1 июля внедряется механизм блокирования налоговых накладных, работающий до этого в тестовом режиме. Если кратко, то работать с тревожными конторами станет еще опаснее. В-третьих, ставки на продажу наличных неумолимо стремятся к нулю.
«Сейчас кеш девать некуда. Он просто никому не нужен. Сдать за 1-2% - счастье», - говорит человек из этого круга, отмечая, что налицо все признаки долгосрочности этих проблем.
Сверхконкуренция
Важную роль в неконтролируемом обвале рынка играют и абсолютно «белые» небольшие трейдеры. «Если нечем заняться - торгуй сжиженным газом», - говорят на рынке с 2015 г. Это имеет открытое подтверждение: по данным ГФС, количество импортеров СУГ выросло с 54 компаний в 2013 г. до 110 в 2016 г. Аналогичная динамика по числу участников и на аукционах украинских производителей.
Неопытность многих новоиспеченных газотрейдеров нередко приводит к тому, что компании продают газ с минимальной прибылью или вовсе без нее. «Слишком много людей работает с колес, без единой тонны запаса. Естественно, они сбивают цену при первом симптоме падения на границе, чтобы скорее отправиться за новым газовозом в Мозырь, - описывает ситуацию крупный трейдер из Киева. - А когда в Киев прибыла небольшая партия, ее срочно нужно продать за любую цену, потому что простои машин загонят поставку в минус за пару дней».
Этот механизм работает как от дефицита газа к его избытку, так и наоборот. Нет сомнений, что в 2017 г. ситуация не изменится.
По словам лидера компании «Надежда» Станислава Батраченко, тот заработок, который сегодня появился в опте после роста цены, ожидаемо будет «съеден» после очередного падения.
«Ситуация тяжелая. Для рынка это очень плохо. Сейчас нагоним по «самое не могу», и опять наценку отдадим назад. Так что тем, у кого сегодня есть прибыль, дали временный кредит, который в августе придется отдавать с процентами», - написал Батраченко в сети Facebook.
Мелкие трейдеры, перебивая цену, довольствуются половиной или даже третью маржи, которая нужна крупным игрокам рынка для инвестиций в в проекты по развитие современной инфраструктуры (ГНС, газовозы и т.д.). В трейдерской среде все чаще звучат идеи по введению мер, которые бы стабилизировали рынок, которые требовали бы от поставщиков большей ответственности. Например, в Казахстане круг трейдеров ограничен владельцами ГНС. Это решение готовит и Таджикистан, активно наращивающий потребление. В Польше оптовая торговля газом требует наличия на специальном счету депозита в $3-5 млн. Это защищает рынок от спекулянтов и параллельно сохраняет в стране конкуренцию и рыночные цены. Украина тоже подошла к такому решению. Газа уже продается больше бензина, и жить с трехдневным запасом становится просто недопустимо.
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