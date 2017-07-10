Финансовые новости
- |
- 10.07.17
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко: Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, сосредоточится на реформах
11:43 10.07.2017 |
Украина намерена сосредоточиться на проведении важных реформ, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, сообщил глава украинского государства Петр Порошенко.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет. Это значит, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и в этом нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО", - сказал П.Порошенко на заседании Комиссии Украина-НАТО в Киеве в понедельник.
Президент рассказал, что у Украины есть амбициозный план реформирования оборонного ведомства и сектора безопасности в целом, разработанный совместно с партнерами по НАТО.
"Реформирование и усиление обороноспособности государства - это первоочередная задача для нашего сотрудничества с НАТО на современном этапе", - добавил глава государства.
П.Порошенко также выразил надежду на то, что тесное сотрудничество с НАТО будет продолжено с целью построения сильной, стабильной Украины, которая предана верховенству права.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков vs Левочкин. Кто победит в войне за социализм
|Выполнение плана реструктуризации "Нафтогаза" практически остановлено – глава НАК
|Комитет Рады по соцполитике рекомендует парламенту принять пенсионную реформу за основу
|Бедный родственник. Саммит G20 мог обойтись без Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему Путин хочет избавиться от патриарха Кирилла
|Украина и НАТО начинают дискуссию по ПДЧ - Порошенко
|Стали известны ультимативные требования Ryanair, которые не устраивают Борисполь
|Динамика украинских оптовых цен на сжиженный газ в 2017 г. еще раз подтвердила непрогнозируемость рынка
|Порошенко: Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, сосредоточится на реформах
|Уик-энд в АТО. Странные теракты и провалы гибридных ДРГ
Это интересно
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами
|$2,7 миллиарда не предел: штраф Google может стать еще больше из-за Android
Специалисты Еврокомиссии начали изучать мобильную платформу и заподозрили Google в ограничении доступа к Google Play Store, которое действовало, пока разработчики смартфонов не делали поисковик и фирменный браузер Chrome в гаджетах установленными по умолчанию.
|Китайский концерн Geely купил американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia
|SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели
|10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут
|Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью