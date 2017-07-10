Уик-энд в АТО. Странные теракты и провалы гибридных ДРГ

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Вот и прошла еще одна неделя, которую считали критически важной для ситуации на линии противостояния на Донбассе. И хотя количество обстрелов и случаев гибели наших военнослужащих (за неделю погибло преимущественно от снайперского огня три человека) конкретно уменьшилось, однако оккупационные власти прикладывают буквально все усилия для того, чтобы в полном смысле раскачать ситуацию.

Сначала 7 июля в центре Луганска прогремело два весьма странных взрыва. Первый подрыв самодельного взрывного устройства произошел в 15:40 в мусорной урне, расположенной возле дома №21 на улице 15-я Линия. На месте скончалась жительница Луганска "старший офицер медицинской службы" "Народной милиции ЛНР" Елена Приходько (1974 г. р.), а также получили телесные повреждения пять человек - все гражданские.

Затем во время проведения осмотра места происшествия, примерно в 16:55 на пересечении улиц 3-я Донецкая и 5-я Линия произошел второй подрыв взрывного устройства, которое находилось в автомашине Daewoo Sens, в результате пострадали два сотрудника "МВД ЛНР", причем так сильно, что отказались от госпитализации. По сообщениям, всю мощь взрыва принял на себя правильно припаркованный БТР.

Понятно, что представители оккупационной власти сразу обвинили во всем Украину, привязав этот "теракт" к встрече "Большой двадцатки" в Гамбурге. Однако вполне понятно, что украинские спецслужбы не имеют никакого отношения к происшедшему - слишком уж незначительны результаты. Скорей всего, это просто очередной этап внутренних разборок, на которые так богата оккупированная территория Луганщины.

Второй "случай" можно отнести к очередной крайне неудачной попытке пиара такого известного в ОРДО персонажа, как так называемый мэр Горловки Иван Приходько. 8 июля он в срочном порядке сообщил российским СМИ, что, двигаясь на автомобиле по трассе Горловка - Донецк, попал "под обстрел". По его словам, которые обильно цитирует, например, российский "Интерфакс", обстрел вели украинские военные из миномета (!). При этом самое интересное, что сопровождающие его лица этого обстрела даже не заметили, а "легкую контузию" (и, видать, очень давно) получил только он.

Что касается фронта, то тут все стабильно - хотя количество обстрелов уменьшилось, нашим военным приходится регулярно отбивать попытки противника забросить в тыл диверсионные группы. Причем этих случаев настолько много, что они очень редко попадают в СМИ - никто на фронте не считает это чем-то экстраординарным. Так, в ночь на 6 июля была отражена одна из таких попыток в районе Староигнатьевки, где боевики пытались воспользоваться тем, что там стоит бригада, только пришедшая по ротации. "Гибриды" пытались группой из шести человек перейти линию соприкосновения, но были отогнаны огнем стрелкового оружия.

Отсутствие новостей с фронта приводит к тому, что "военные журналисты" в тылу начинают выискивать жареные темы для своих статей. Так, на прошлой неделе в ряде электронных СМИ подняли две крайне болезненные для ВСУ темы - состояния питания солдат и небоевые потери. Естественно, что во всем поспешно были обвинены начальник Генерального штаба Муженко и лично Главнокомандующий Петр Порошенко.

Первую тему автору, как прошедшему службу в ВСУ в начале 1990-х годов, не хочется даже комментировать, настолько она высосана из пальца. А вот по потерям хотелось бы высказать свою точку зрения.

Итак, поводом для многочисленных статей в электронных СМИ стала статистика небоевых потерь частей ВСУ на Донбассе за июнь 2017 г. С одной стороны, она действительно печальная - из 18 погибших по небоевым причинам, 10 смертей - это гибель военнослужащих в результате алкогольного опьянения. С другой стороны, для такой ситуации в армии есть вполне объективные причины, которые уж никак не зависят от высшего военного руководства страны.

Вряд ли кто-то будет спорить, что армия это прежде всего срез населения. А, к большому сожалению, наиболее распространенный и традиционный вид отдыха у большинства мужской части населения - это не походы в театр или картинную галерею, а употребление горячительных напитков. Весьма большой процент наших граждан вообще себе не представляет отдых без спиртного. Соответственно, в армии следование традициям продолжается. Тем более что с разнообразием отдыха в вооруженных силах всегда тяжко, а особенно в полевых условиях. И тут на первое место выходит единственно доступное практически всегда и практически везде - спиртное.

Причем пьют при наличии возможностей и отсутствии (или слабости) контроля со стороны должностных лиц долго и много. Наличие оружия вокруг и потенциальный противник страждущих особо не пугают. Да и наличие достаточного количества офицеров не очень меняет ситуацию - не все командиры (а тем более призванные с гражданки "пиджаки") умеют держать подразделения что называется в ежовых рукавицах, кроме того, как правило, отсутствует возможность отправить на гауптвахту. Немаловажным фактором является недостаток личного состава - в результате уволить контрактника проблемно, потому что кого-то надо найти взамен на место увольняемого (а очередь на его место не так уж и велика). Да и как-то тяжко будет в бой идти завтра, если сегодня вы треть роты за пьянку уволили. Вот и получается, что в некоторых боевых частях процветает пьянство и, как результат, постоянно растут небоевые потери.

Бороться с этим необходимо, но прежде всего это проблема общества и качества тех контрактников, которые идут на службу. Нужен как минимум хоть какой-то отбор на уровне военкомата.

Хотя на этом фоне проблема с количественными показателями остается и является весьма актуальной. Косвенно об этом свидетельствует и буквально свежий указ президента, по которому в августе 2017 г. начинается призыв граждан Украины на срочную военную службу в Национальную гвардию. Согласно этому документу призовут мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. На фоне продолжающихся учений сил территориальной обороны, в которых задействованы около 60 тыс. человек, это заставляет задуматься.

В общем и целом война на Донбассе продолжается, а как изменится ее характер и изменится ли после встречи Трампа и Путина, будет видно уже в ближайшие недели. Тем более что уже в воскресенье в Киев прилетел госсекретарь Тиллерсон и спецпредставитель США по Украине.

