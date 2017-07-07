Снижение цен производителей в Украине в июне замедлилось до 0,6% - Госстат

Цены в промышленности Украины в июне понизились на 0,6% после падения на 1,3% в мае и роста на 1,6% в апреле и 3,5% в марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как уточняет ведомство, основной причиной снижения цен оставалось падение цен в добыче металлических руд - на 7,4%, а также добыче нефти и природного газа - на 1,7%.

Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам июня замедлился до 26,3% с 27,1% по итогам мая, 35,6% - по итогам апреля и 38,3% - по итогам марта.

По данным статведомства, в целом за первое полугодие 2017 года цены производителей Украины увеличились на 6,1%, тогда как инфляция за этот период составила 7,9%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в июне продукция подешевела на 3,4%. В добыче железных руд снижение цен составило 8,2%, сырой нефти - 5,9%. Вместе с тем в добыче камня, песка и глины цены выросли на 1,7%, каменного угля - на 0,4%

Цены в перерабатывающей промышленности снизились на 0,5%, в частности, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 3,0%, металлургическом производстве - на 1,8%, химических веществ и химической продукции - на 0,5%. В то же время в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования зафиксирован рост цен на 0,9%, другой неметаллической минеральной продукции - на 0,5%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 0,4%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло снижение цен на 0,1%, в т.ч. в производстве масла и животных жиров - на 3,8%, сахара - на 2,0%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 0,5%. Вместе с тем в производстве мяса и мясных продуктов продукция подорожала на 4,3%, табачных изделий - на 0,8%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, а также напитков - на 0,3%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 0,3% за счет подорожания электроэнергии.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% - по итогам 2014-го.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.



Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 2017 года, %

июнь 2017 к маю 2017 июнь 2017 к декабрю 2016 июнь 2017 г. к июню 2016 январь-июнь 2017 к январю-июню 2016 Промышленность всего -0,6 6,1 26,3 33,6 Добывающая промышленность и разработка карьеров -3,4 3,3 30,5 68,6 Добыча каменного угля 0,4 21,6 49,8 34,1 Добыча сырой нефти и природного газа -1,7 2,1 8,9 60,5 Добыча металлических руд -7,4 -8,5 27,7 86,3 Перерабатывающая промышленность -0,5 8,7 18,7 24,4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий -0,1 5,1 16,5 16,6 производство мяса и мясных продуктов 4,3 14,3 24,7 19,0 производство молочных продуктов 0,1 5,2 28,1 27,2 производство хлеба и хлебобулочных изделий 0,3 8,9 14,1 12,3 производство сахара -2,0 10,3 20,4 13,7 производство напитков 0,3 7,3 12,3 14,4 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,3 3,4 4,7 4,5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 0,4 4,6 6,5 6,0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки -3,0 7,9 70,0 82,5 Производство химических веществ и химической продукции -0,5 16,1 12,7 11,3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,4 5,8 8,7 8,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,3 7,8 11,5 11,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования -1,5 13,7 20,8 41,2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,4 7,9 10,6 10,8 Производство электронного оборудования 0,0 5,8 9,6 9,2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 0,6 8,1 10,7 10,2 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств -2,2 9,0 14,2 13,9 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 0,3 -1,2 42,5 40,5

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат