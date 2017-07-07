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Снижение цен производителей в Украине в июне замедлилось до 0,6% - Госстат
18:27 07.07.2017 |
Цены в промышленности Украины в июне понизились на 0,6% после падения на 1,3% в мае и роста на 1,6% в апреле и 3,5% в марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Как уточняет ведомство, основной причиной снижения цен оставалось падение цен в добыче металлических руд - на 7,4%, а также добыче нефти и природного газа - на 1,7%.
Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам июня замедлился до 26,3% с 27,1% по итогам мая, 35,6% - по итогам апреля и 38,3% - по итогам марта.
По данным статведомства, в целом за первое полугодие 2017 года цены производителей Украины увеличились на 6,1%, тогда как инфляция за этот период составила 7,9%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в июне продукция подешевела на 3,4%. В добыче железных руд снижение цен составило 8,2%, сырой нефти - 5,9%. Вместе с тем в добыче камня, песка и глины цены выросли на 1,7%, каменного угля - на 0,4%
Цены в перерабатывающей промышленности снизились на 0,5%, в частности, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 3,0%, металлургическом производстве - на 1,8%, химических веществ и химической продукции - на 0,5%. В то же время в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования зафиксирован рост цен на 0,9%, другой неметаллической минеральной продукции - на 0,5%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 0,4%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло снижение цен на 0,1%, в т.ч. в производстве масла и животных жиров - на 3,8%, сахара - на 2,0%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 0,5%. Вместе с тем в производстве мяса и мясных продуктов продукция подорожала на 4,3%, табачных изделий - на 0,8%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, а также напитков - на 0,3%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 0,3% за счет подорожания электроэнергии.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% - по итогам 2014-го.
Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 2017 года, %
|июнь 2017 к маю 2017
|июнь 2017 к декабрю 2016
|июнь 2017 г. к июню 2016
|январь-июнь 2017 к январю-июню 2016
|Промышленность всего
|-0,6
|6,1
|26,3
|33,6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|-3,4
|3,3
|30,5
|68,6
|Добыча каменного угля
|0,4
|21,6
|49,8
|34,1
|Добыча сырой нефти и природного газа
|-1,7
|2,1
|8,9
|60,5
|Добыча металлических руд
|-7,4
|-8,5
|27,7
|86,3
|Перерабатывающая промышленность
|-0,5
|8,7
|18,7
|24,4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|-0,1
|5,1
|16,5
|16,6
|производство мяса и мясных продуктов
|4,3
|14,3
|24,7
|19,0
|производство молочных продуктов
|0,1
|5,2
|28,1
|27,2
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|0,3
|8,9
|14,1
|12,3
|производство сахара
|-2,0
|10,3
|20,4
|13,7
|производство напитков
|0,3
|7,3
|12,3
|14,4
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,3
|3,4
|4,7
|4,5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|0,4
|4,6
|6,5
|6,0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|-3,0
|7,9
|70,0
|82,5
|Производство химических веществ и химической продукции
|-0,5
|16,1
|12,7
|11,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,4
|5,8
|8,7
|8,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,3
|7,8
|11,5
|11,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|-1,5
|13,7
|20,8
|41,2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,4
|7,9
|10,6
|10,8
|Производство электронного оборудования
|0,0
|5,8
|9,6
|9,2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|0,6
|8,1
|10,7
|10,2
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|-2,2
|9,0
|14,2
|13,9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|0,3
|-1,2
|42,5
|40,5
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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