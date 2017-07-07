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Регламентный комитет рекомендует Раде определиться со снятием неприкосновенности и арестом депутата Рады Розенблата
18:01 07.07.2017 |
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел представления на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко") и рекомендует Раде определиться с ними.
Соответствующее решение принято на заседании комитета, передают Українські Новини.
"Комитет считает представление на привлечение к уголовной ответственности депутата Розенблата законным, мотивированным, достаточным и обоснованным", - озвучил проект вывода первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник (фракция "Народный фронт").
Комитет также счел законными, мотивированными, достаточными и обоснованными представления на задержание и арест депутата.
Три представления и выводы комитета будут переданы председателю парламента Андрею Парубию.
В ходе заседания генеральный прокурор Юрий Луценко призвал депутата сложить полномочия, а специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий - сдать паспорта.
Розенблат подчеркнул, что не намерен покидать страну и будет отстаивать свою невиновность в суде.
На заседании были продемонстрированы видеоматериалы следствия, на которых человек, похожий на Розенблата, договаривается о взятках разных размеров от представителя компании-нерезидента, агента правоохранителей Екатерины Сивоконь, за совершение в интересах указанной компании действий с использованием предоставленного ему служебного положения - подписание как инициаторами и членами авторского коллектива внесения в Раду проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс и Таможенный кодекс.
Сам Розенблат после просмотра видео заявил, что не знает "кто эти актеры, кто озвучивает и кто делал монтаж".
Депутат подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 369 (злоупотребление влиянием) и ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.
Общая сумма взятки, которую депутат получал через своих охранников, составила 280 тыс. долларов.
Как сообщали Українські Новини, регламентный комитет рекомендует Раде определиться со снятием неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея (НФ), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), а также со снятием неприкосновенности, привлечением к уголовной ответственности, задержанием и арестом депутата Максима Полякова (НФ).
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