Регламентный комитет рекомендует Раде определиться со снятием неприкосновенности и арестом депутата Рады Розенблата

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел представления на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко") и рекомендует Раде определиться с ними.

Соответствующее решение принято на заседании комитета, передают Українські Новини.

"Комитет считает представление на привлечение к уголовной ответственности депутата Розенблата законным, мотивированным, достаточным и обоснованным", - озвучил проект вывода первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник (фракция "Народный фронт").





Комитет также счел законными, мотивированными, достаточными и обоснованными представления на задержание и арест депутата.

Три представления и выводы комитета будут переданы председателю парламента Андрею Парубию.

В ходе заседания генеральный прокурор Юрий Луценко призвал депутата сложить полномочия, а специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий - сдать паспорта.





Розенблат подчеркнул, что не намерен покидать страну и будет отстаивать свою невиновность в суде.

На заседании были продемонстрированы видеоматериалы следствия, на которых человек, похожий на Розенблата, договаривается о взятках разных размеров от представителя компании-нерезидента, агента правоохранителей Екатерины Сивоконь, за совершение в интересах указанной компании действий с использованием предоставленного ему служебного положения - подписание как инициаторами и членами авторского коллектива внесения в Раду проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс и Таможенный кодекс.

Сам Розенблат после просмотра видео заявил, что не знает "кто эти актеры, кто озвучивает и кто делал монтаж".

Депутат подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 369 (злоупотребление влиянием) и ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Общая сумма взятки, которую депутат получал через своих охранников, составила 280 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, регламентный комитет рекомендует Раде определиться со снятием неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея (НФ), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), а также со снятием неприкосновенности, привлечением к уголовной ответственности, задержанием и арестом депутата Максима Полякова (НФ).